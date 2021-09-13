快訊

直播／新北幼兒園案最新進度 指揮中心下午2時說明

全員鷹派中：日本自民黨總裁選加碼的「中國包圍網」？

台灣大15日開賣ROG Phone 5s 送GFN雲端遊戲平台體驗

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

華碩（2357）電競手機ROG Phone 5s將於9月15日開賣，國內電信商也紛紛推出各種優惠搶市，其中，台灣大哥大（3045）將於9月15日開賣全新5G電競手機ROG Phone 5s，搭配1,399元以上資費、綁約48個月，原價29,990元的ROG Phone 5s(16G / 256G)，只要0元就能帶回家，並加碼贈送獨家GeForce NOW雲端遊戲平台三個月，以及myVideo與MyMusic三個月免費體驗。

台灣大哥大表示，若同時申辦台灣大GFN月租方案，第4個月起每月只要99元，VIP用戶續約最高再省5,000元。9月底前購買ROG Phone 5s系列任一機種，再送市價3,990元的「ROG Phone 5s系列遊戲控制器3」，送完為止。

台灣大持續引進多款熱門電競手機，除了專案優惠外，獨家贈送GFN雲端遊戲平台月體驗，受到玩家熱烈迴響，帶動今年電競手機銷售量持續攀高，較去年成長4倍。目前GFN平台已上架超過一千款遊戲，並有多款3A大作，讓電競手機用戶隨時暢玩，享受多樣化的遊戲體驗。

ROG Phone 5s除了搭載全球最快Qualcomm®Snapdragon®888 Plus 5G處理器、6.78吋144Hz AMOLED螢幕，以及6,000mAh超大電池容量，不僅強化運算效能、觸控反應更快速，也不怕玩遊戲容易沒電。機身顏色有「極光白」與「幻影黑」兩種款式，機身背面採點狀ROG標誌背光模組設計，外型酷炫，並支援雙卡雙待。

電競手機 ROG ROG Phone

延伸閱讀

華碩下半年旗艦手機ROG Phone 5s 15日起電信開賣

電信業掀電商投資熱

台灣大myVideo挺本土影視 投資作品獲27項金鐘獎提名

台灣大迎開學季！辦門號還能把平板、家電零元帶回家

相關新聞

郭明錤估AirPods 3定價情境 明年Q1整體出貨年增逾1成

蘋果新品發表會前，天風國際證券分析師郭明錤最新報告認為，市場關注AirPods 3的售價，及新機型量產後的產品組合，他提...

三星跟進台積漲價 目標今年晶圓代工營收年增逾20%

三星晶圓代工事業部門正跟進台積電（2330）漲價策略。南韓地方消息傳出，三星為了提高定價，正和客戶們協商漲價15-20%...

新iPhone將登場 蘋概股冷淡輪動表態

蘋果（Apple）將於台北時間15日凌晨發表新款iPhone，預期規格升級「循序漸進」，聚焦優化螢幕、相機及電池等，由於...

Delta疫情襲台股 雙G ETF衝績效提升資產保護力

中秋連假將至，市場觀望氣氛濃厚，台股恐持續量縮整理格局。法人表示，本周關注蘋果新品發表，有望提振電子股表現，以定期定額兼...

華碩ROG Phone 5s 15日起五大電信開賣

華碩（2357）最新電競手機ROG Phone 5s推出後詢問度居高不下，今（13）日宣布9月15日起於五大電信開賣，搭...

傳台積電高雄設廠 有助分散供水風險促區域發展

晶圓代工廠台積電盛傳將赴高雄投資設廠，台灣經濟研究院研究員劉佩真表示，赴高雄設廠除有助台積電分散供水方面的風險，也將有利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。