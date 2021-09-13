台灣大15日開賣ROG Phone 5s 送GFN雲端遊戲平台體驗

華碩（2357）電競手機ROG Phone 5s將於9月15日開賣，國內電信商也紛紛推出各種優惠搶市，其中，台灣大哥大（3045）將於9月15日開賣全新5G電競手機ROG Phone 5s，搭配1,399元以上資費、綁約48個月，原價29,990元的ROG Phone 5s(16G / 256G)，只要0元就能帶回家，並加碼贈送獨家GeForce NOW雲端遊戲平台三個月，以及myVideo與MyMusic三個月免費體驗。

台灣大哥大表示，若同時申辦台灣大GFN月租方案，第4個月起每月只要99元，VIP用戶續約最高再省5,000元。9月底前購買ROG Phone 5s系列任一機種，再送市價3,990元的「ROG Phone 5s系列遊戲控制器3」，送完為止。

台灣大持續引進多款熱門電競手機，除了專案優惠外，獨家贈送GFN雲端遊戲平台月體驗，受到玩家熱烈迴響，帶動今年電競手機銷售量持續攀高，較去年成長4倍。目前GFN平台已上架超過一千款遊戲，並有多款3A大作，讓電競手機用戶隨時暢玩，享受多樣化的遊戲體驗。

ROG Phone 5s除了搭載全球最快Qualcomm®Snapdragon®888 Plus 5G處理器、6.78吋144Hz AMOLED螢幕，以及6,000mAh超大電池容量，不僅強化運算效能、觸控反應更快速，也不怕玩遊戲容易沒電。機身顏色有「極光白」與「幻影黑」兩種款式，機身背面採點狀ROG標誌背光模組設計，外型酷炫，並支援雙卡雙待。