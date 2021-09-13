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華碩ROG Phone 5s 15日起五大電信開賣

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

華碩（2357）最新電競手機ROG Phone 5s推出後詢問度居高不下，今（13）日宣布9月15日起於五大電信開賣，搭配指定資費方案，購機優惠價０元起，體驗全球最新Qualcomm® Snapdragon® 888 Plus 5G處理器帶來的25%效能激升，以及反應靈敏的6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕，輕鬆征戰各大遊戲。

歡慶上市，ROG Phone 5s系列首度與音樂遊戲「Dynamix」合作推出ROG玩家共和國主題曲〈RE:IGNITE〉音遊曲目，9月底前於「Dynamix」內挑戰ROG活動歌曲排行榜並公開分享可獲豐富贈禮，冠軍大獎為旗艦級ROG Phone 5s Pro。

ROG Phone 5s系列以領先業界的360Hz原生觸控採樣率，搭配獨家AirTrigger 5多種手勢設定，能為音遊玩家創造絕佳遊戲表現，10月份至全台ROG Phone專賣店試玩指定曲目，即可獲得「ROG×台酒電競泡麵」1碗，再抽手工精緻塗裝ROG原創角色Se7en 12吋公仔。

ROG ROG Phone 電競手機

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