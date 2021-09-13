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三星跟進台積漲價 目標今年晶圓代工營收年增逾20%

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
南韓地方消息傳出，三星為了提高定價，正和客戶們協商漲價15-20%不等，目標實現先前訂下的晶圓代工營收年增20%以上目標。路透
南韓地方消息傳出，三星為了提高定價，正和客戶們協商漲價15-20%不等，目標實現先前訂下的晶圓代工營收年增20%以上目標。路透

三星晶圓代工事業部門正跟進台積電（2330）漲價策略。南韓地方消息傳出，三星為了提高定價，正和客戶們協商漲價15-20%不等，目標實現先前訂下的晶圓代工營收年增20%以上目標。

三星電子先前在第2季法說會上投資關係副總Ben Suh提到，「為了滿足不斷成長的需求與加速成長、解決行業對供應的擔憂，三星將運用平澤S5線的全面運營，最大限度地提高供應能力，特別是大規模生產第二代5奈米和第一代4奈米產品。我們的目標是年銷售額成長超過 20%。」

三星電子近日在9月8日線上會議更新相關資訊。據業界透露，三星電子為了年內提高代工價格，正在與合作公司等進行協商，個別製程之間漲價幅度將在15%~20%之間。

三星電子 晶圓代工 漲價

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