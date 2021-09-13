電競手機ROG Phone 5s將開賣 台灣之星推多項優惠

為滿足全台電競玩家日益提升的高效能娛樂體驗需求，華碩（2357）推出效能再升級的電競手機ROG Phone 5s，並於9月15日正式開賣，台灣之星今（13）日公布ROG Phone 5s資費方案及購機優惠，包括最低999元就可享有5G不限速上網吃到飽。

華碩推出效能再升級的電競手機ROG Phone 5s，並將於9月15日正式開賣。除延續極具未來感的設計外觀與強大配備，最新ROG Phone 5s強勢搭載最新Qualcomm Snapdragon 888+ 5G核心處理器，讓整體效能提升25%，兼具流暢遊戲體驗及出色視覺饗宴，台灣之星強調，將延續4G時代一貫為消費者設想、提供合理資費選擇的精神，並秉持5G資費門檻不會高高在上的「全民5G」理念，

台灣之星今日公布ROG Phone 5s資費方案及購機優惠，自15日起至9月底前，於台灣之星全台實體門市或網路門市購買最新ROG Phone 5s機款，搭配5G月租599元資費方案，即可享5G上網服務、免費贈送30GB上網量；搭配5G月租799~1,199元資費方案，可享4G不限速上網吃到飽，有用到5G才付錢、5G上網每月最多只要加200元，相當於最低5G月租999元起，就可享有5G不限速上網吃到飽。