十銓明年全力調整營運結構 工控佔比挑戰倍增

記憶體模組廠十銓科技（4967）今年上半年業績表現亮眼，近二個月雖然因零售端消費力道趨緩，使得單月營收也跟著下滑，惟全年仍有機會繳出亮眼成績，該公司表示，明(2022)年該公司將全力提升工控產品並調整在工控的策略，希望明年工控營運能挑戰倍增至10%以上，而近幾年成長快速的電競產品則將跨足電競周邊產品，初期鎖定散熱及機殼也將自明年開始出貨。

近幾年來十銓科技營運表現成長，惟受到零售市場比重較高影響，單月營收容易出現較明顯的起落情況，該公司表示，近年來該公司在電競產品的營運比重持續成長，另外在工控市場的策略改變也是公司積極調整的方向。

該公司表示，十銓投入工控領域已有好幾年時間，比較積極經營至少也自2019年就已開始，但過去都是客製化為主的模式，意即客戶需求什麼，公司儘力為客戶研發製造，但這二年來，公司發現進展較慢，該公司進一步指出，觀察市場的同業的模式之後，該公司認為，明年將以和EMS廠、ODM廠等客戶進行合作研發的模式的進行，不僅能更符合客戶需求，公司研發團隊也能持續提升能力，此外，過去業務端單純以業務能力為主的情況，明年也都將積極調整，即技術的成份需置入業務能力中，以具產品專業的人員為業務團隊打底才能更貼近市場。

以營運比重來看，今年十銓在泛工控領域的產品佔營運比重約在5%左右，明年希望工控產品佔營運比重至少要倍增，全年營運比重能站上10%以上水準。

目前公司由於電競產品在歐洲及北美銷售成長，佔營運比重約在六成以上，使得公司營運受終端消費力道影響明顯，該公司表示，在電競市場已有一些成績，明年電競產品將朝向電競周邊產品進軍，目前主要希望鎖定散熱產品，主要由於目前PC及NB都著重效能、效能提升就有熱能的問題，因此，明年十銓在電競周邊將鎖定機殼及散熱產品推出新產品，預期對電競事業也有進一步推升效果。