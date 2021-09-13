快訊

澎恰恰借4000萬未還 亞太三溫暖老闆暴力討債判刑出爐

被日本超車！牛津新研究：G7國家中美國疫苗接種墊底

郭明錤估AirPods 3定價情境 明年Q1整體出貨年增逾1成

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

蘋果新品發表會前，天風國際證券分析師郭明錤最新報告認為，市場關注AirPods 3的售價，及新機型量產後的產品組合，他提出兩種定價策略情境，同時預估受惠於旺季需求及新品效益，今年第4季整體AirPods出貨量將約與去年持平，明年第1季整體AirPods出貨量將年增10~15%，遠優於市場預期。

郭明錤最新報告趕在蘋果新品發表會前出爐，他表示，蘋果將在9月14日舉行產品發佈會，市場預期可能將會發佈硬體產品包括iPhone 13、Apple Watch 7與AirPods 3，同時對不同產品的關注焦點也不同。

他指出，市場對蘋果新產品的關注焦點各有不同，iPhone 13的重要焦點在售價；Apple Watch 7則是發佈與否及供貨狀況；AirPods 3的售價及新機型量產後的產品組合也深受關注。

郭明錤說，AirPods 3的定價策略是市場關注重點，預估可能有兩種情境，一是AirPods 3售價較AirPods 2高，AirPods 2售價不變；二是 AirPods 3售價與目前AirPods 2相同，AirPods 2降價。

他認為，AirPods 2在AirPods 3量產後，仍會繼續生產；在定價上，如果是情境1，市場對AirPods發表將中性看待；若是情境2，AirPods發表將會優於市場對供應鏈出貨的預期。

郭明錤表示，受惠於旺季需求與新產品效益，整體AirPods今年第4季的出貨量將約與去年同期持平，較市場預期的衰退優；另外，因新產品與AirPods在今年第1季庫存修正，出貨基期較低，預估整體AirPods明年第1季出貨量將年增10~15% YoY，優於市場預期的持平或衰退。

至於Apple Watch 7的量產時程上，郭明錤說，Apple Watch 7量產時程略為遞延，但對發佈時程與大量出貨時程影響不大；他表示，因面板模組品質議題，Apple Watch 7組裝的量產時程延後至9月下旬。

郭明錤指出，Apple Watch 7量產時程遞延並不會影響發佈時程。Apple Watch 7的主要組裝廠商為立訊，預計9月底所有產線開始大量生產，所以預估Apple Watch 7的供貨將可望自10月中下旬後出現較明顯的改善。

AirPods Apple Watch Apple

延伸閱讀

折疊機、眼鏡… 蘋果已在部署明後年新品

蘋果秋季重頭戲 台鏈進補

不是iPhone！蘋果哪樣產品最值得買 網推爆它：超耐用

與iPhone13同時發布 彭博：Apple Watch Series 7將限量發售

相關新聞

雖有雜音 半導體產業還是上熱下溫

半導體整體市場在疫情環境中，從去年紅到現在，近期則開始出現雜音，部分終端應用的客戶不再卯足勁拉貨。外界正密切觀察，相關效...

半導體通路商證實客戶砍單

電子業部分應用出現市場雜音，有半導體通路商不諱言，現在確實出現部分客戶砍單的情形，但比例還不多，當下的狀況是十個客戶中，...

警訊 三大晶片拉貨放緩

電子業近期出現雜音，包括大尺寸面板、Chromebook與手機等終端應用都傳出部分客戶拉貨力道出現放緩跡象，先前市況超火...

Google、特斯拉布建太陽能 找台廠合作

隨著美國政府大力推動太陽能產業，當地指標企業Google、特斯拉、微軟也紛紛砸重金購買綠電或布建大量太陽能板，甚至開始切...

太陽能產業 喜迎拜登商機

美國能源部宣布境內最新太陽能裝設計畫，以爭取國會通過的3.5兆美元基建方案，引爆商機大開，包括元晶、聯合再生、茂迪等台廠...

折疊機、眼鏡… 蘋果已在部署明後年新品

蘋果秋季新品發表會倒數計時，市場聚焦iPhone 13（暫訂）系列新機之餘，傳出蘋果已經在為明、後年新款手機與智慧穿戴裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。