郭明錤估AirPods 3定價情境 明年Q1整體出貨年增逾1成

蘋果新品發表會前，天風國際證券分析師郭明錤最新報告認為，市場關注AirPods 3的售價，及新機型量產後的產品組合，他提出兩種定價策略情境，同時預估受惠於旺季需求及新品效益，今年第4季整體AirPods出貨量將約與去年持平，明年第1季整體AirPods出貨量將年增10~15%，遠優於市場預期。

郭明錤最新報告趕在蘋果新品發表會前出爐，他表示，蘋果將在9月14日舉行產品發佈會，市場預期可能將會發佈硬體產品包括iPhone 13、Apple Watch 7與AirPods 3，同時對不同產品的關注焦點也不同。

他指出，市場對蘋果新產品的關注焦點各有不同，iPhone 13的重要焦點在售價；Apple Watch 7則是發佈與否及供貨狀況；AirPods 3的售價及新機型量產後的產品組合也深受關注。

郭明錤說，AirPods 3的定價策略是市場關注重點，預估可能有兩種情境，一是AirPods 3售價較AirPods 2高，AirPods 2售價不變；二是 AirPods 3售價與目前AirPods 2相同，AirPods 2降價。

他認為，AirPods 2在AirPods 3量產後，仍會繼續生產；在定價上，如果是情境1，市場對AirPods發表將中性看待；若是情境2，AirPods發表將會優於市場對供應鏈出貨的預期。

郭明錤表示，受惠於旺季需求與新產品效益，整體AirPods今年第4季的出貨量將約與去年同期持平，較市場預期的衰退優；另外，因新產品與AirPods在今年第1季庫存修正，出貨基期較低，預估整體AirPods明年第1季出貨量將年增10~15% YoY，優於市場預期的持平或衰退。

至於Apple Watch 7的量產時程上，郭明錤說，Apple Watch 7量產時程略為遞延，但對發佈時程與大量出貨時程影響不大；他表示，因面板模組品質議題，Apple Watch 7組裝的量產時程延後至9月下旬。

郭明錤指出，Apple Watch 7量產時程遞延並不會影響發佈時程。Apple Watch 7的主要組裝廠商為立訊，預計9月底所有產線開始大量生產，所以預估Apple Watch 7的供貨將可望自10月中下旬後出現較明顯的改善。