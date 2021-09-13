華碩喊要賣 研華早盤股價腿軟

華碩（2357）上週五（10）日申請，將以鉅額逐筆交易方式釋出工業電腦龍頭研華（2395）股票高達7,500張。今（13）日消息一出，研華股價瞬間腿軟，早盤跌幅高達6.47%，不過華碩股價則呈現兩樣情，早盤小漲0.79%。

華碩上週五表示，主要是接受研華外資股東的建議，釋出部分持股，改善研華的市場流通性。

華碩原本持有研華11萬678張，執行交易完畢再公告申報。若這次出售7,500張股票後，持股比例僅降至約14%，但華碩仍為研華主要股東之一。

研華上週股價表現強勢，在8月營收展現強勢態勢下，上週股價來到波段新高395.5元，企圖挑戰前波高點，甚至挑戰攻克400元大關。

華碩今年2月4日宣布與工業電腦廠振樺電（8114）子公司瑞傳策略結盟，華碩以新台幣15億元取得瑞傳30%股權，並評估一年後以100%瑞傳股權、價值55億元為基礎，進一步取得15%股權，深化雙方合作關係，長期將規劃推動瑞傳重返資本市場。

研華董事長劉克振日前表示，華碩是個人電腦（PC）與主機板龍頭廠商，有意參與工業電腦領域是好消息。華碩以商業電腦為主，研華以工業電腦為主，兩者技術相通，研發技術和料件沒有太大差異，主要差別在於經營模式。華碩透過結盟，可以把技術與上游能量運用到另一個法人平台。

華碩是研華大股東，持股約15%。劉克振指出，期待往後華碩進入物聯網領域時，也能多跟研華合作，尤其在軟體部分，因為工業電腦很快會進入智能物聯的境界，一定是以共創和生態系為主，不可能都一家做。