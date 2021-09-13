郭明錤：iPhone13ASP提升、出貨成長 但有一挑戰

蘋果新產品發表會前，天風國際證券分析師郭明錤預估，iPhone13可望因平均容量更大而拉高ASP(平均銷售單價)，且今年出貨量可望較iPhone12年增逾10%，不過，他也提醒，iPhone新機出貨的真正挑戰是零件短缺的問題。

郭明錤最新報告趕在蘋果新品發表會前出爐，他表示，蘋果將在9月14日舉行產品發佈會，市場預期可能將會發佈硬體產品包括iPhone 13、Apple Watch 7與AirPods 3。

他指出，市場對蘋果新產品的關注焦點各有不同，iPhone 13的重要焦點在售價；Apple Watch 7則是發佈與否及供貨狀況；AirPods 3的售價及新機型量產後的產品組合也深受關注。

郭明錤說，預測iPhone 13的容量更大將會提升ASP，受惠於美國對華為禁令、新設計與規格升級，預估iPhone 13出貨量仍能較iPhone 12成長，由於iPhone目前面臨零組件缺料的問題，舊款機型因缺料在今年第3季已下修約5~10%，iPhone 13也可能因為缺料，在第4季的出貨量可能有潛在下修風險。

郭明錤認為，預估下修幅度對iPhone 13出貨量影響有限，iPhone 13今年出貨量較iPhone 12的出貨量仍可年增10%以上。

郭明錤也對iPhone13的容量提出預測，預測iPhone 13 Pro、13 Pro Max容量選項分別為128GB、256GB、512GB、1TB；iPhone 13、13 mini的容量選項分別為128GB、256GB、512GB。