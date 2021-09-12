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iPhone 13本周登場 鴻海鄭州廠階段性生產人力基本滿足

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

蘋果iPhone 13系列（暫稱）即將在台灣灣時間9月15日登場，最大生產基地鴻海（2317）大陸鄭州廠區人力需求持續提高，目前為止單日招工最高峰突破1萬人，累計招募約十幾萬人，基本滿足階段性生產人力。

根據富士康鄭州科技園區官方新媒體平台訊息顯示，今年該園區先後遭遇了水災、疫情的衝擊，導致許多求職者出行困難，讓招募面臨很大的問題。

富士康鄭州科技園區副總王雪指出，園區每年會根據客戶需求狀況，以及季節性用工的特點，制定一系列靈活的招工措施，在需求高峰期，會依據目前招聘的崗位，和用工的階段性需求，高峰期會給予員工人民幣1萬多元的激勵津貼。

其中包含疫情的交通津貼，和新員工的入職津貼部分。首先，得益於富士康的經營策略和全球的布局，其次，在我們鄭州園區對客戶訂單高質量的完成能力，第三、當地政府、尤其是航空港區對我們強有力的防疫措施，以及後勤保障。

儘管並未點名蘋果，但王雪說，富士康一直秉持扎根中國、輻射全球的戰略，把我們主要客戶八成智慧手機產能放在鄭州富士康，基於以上原因，我們人力需求持續提高，至8月起鄭州園區就進入新產品量產爬坡的關鍵起步階段。

王雪強調，在當地政府大力協助下，目前為止，鄭州廠單日最高峰招募突破1萬人，累計招募約十幾萬人，基本滿足階段性生產人力。

富士康 疫情 蘋果 iPhone 13 鴻海

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