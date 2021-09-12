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分析／ASML是英特爾追上台積電的「救世主」

集微網 / 集微網

集微網消息，日前知名半導體分析機搆SemiWiki撰文分析了英特爾公司的發展前景，認爲光刻機供應商ASML對英特爾的未來至關重要。

文章認爲，如果英特爾有任何希望從台積電手中奪回「後摩爾定律競賽」的領先地位，那麽它迫切需要 ASML 的幫助。目前，台積電在 EUV 工具數量和經驗方面（這是先進技術節點的關鍵）遙遙領先於英特爾。如果台積電和英特爾以相同的速度購買工具和技術，台積電將保持領先地位。

當年 ASML 在EUV技術拓展上苦苦掙扎之時，EUV的技術確實進展緩慢且前景並不明朗，他們正在尋找一個早期敢於第一個螃蟹的客戶來冒險嘗試，並說服業界EUV是真實可行。

當時，三星、台積電和英特爾都沒有簽署EUV協議，並對其持非常懷疑的態度。沒有人願意第一個做出承諾。

台積電之前有一句名言，說他們永遠都不會做EUV的實驗品。

然後蘋果改變了這一切，告訴台積電，他們需要EUV以獲得更好的芯片性能，蘋果爲此開出了不菲的支票。

ASML 與台積電管理層進入了一個房間並達成協議，台積電幾乎在一夜之間從一個EUV的不相信者進行了徹底轉變。台積電從「永遠不會使用EUV」變成其最大的客戶和用戶（由蘋果提供資金）。剩下的事情我們就都知道了。

由於台積電較早的採用EUV技術，這幫助他們在過去幾年中領先於英特爾和三星。當然，這也得益於英特爾的生產滯後。

文章分析，當然有可能，台積電在沒有EUV的情況下也能領先，但EUV確實讓加速了台積電對英特爾和三星的領先，並造成了今天延長摩爾定律極限的領先優勢。

如今，業界出現了另一個類似的拐點，即第二代 EUV 技術——高NA EUV光刻設備。 與第一輪 EUV 類似，業界也存在猶豫，ASML需要另一個早期採用者來推動行業發展。事實上，業內大多數半導體企業貌似沒有對高NA EUV的市場需求。顯然，在英特爾全力支持高NA EUV 技術時，ASML和英特爾之間進行了一些幕後討論。

如果 ASML 任命英特爾爲高 NA EUV 客戶以換取其承諾，並且作爲其獎勵，英特爾優先於台積電獲得工具使用權，那麽這可能是讓英特爾在「摩爾定律遊戯」中領先於台積電的不同之處。

文章指出，這儅然會有很多風險，但英特爾不得不承擔風險，因爲他們別無選擇。高NA會奏效嗎？它會明顯優於目前的EUV嗎？它能及時交貨嗎？與台積電相比，它的優勢是否足夠大?

如果這些問題的答案都是肯定的，那麽英特爾可能會大獲全勝。如果不是，英特爾可能會保持落後地位，永遠追不上台積電。

當然，英特爾還需要做很多其他的事情，比如新的晶體管設計等等，但如果他們不能以領先的光刻設備廻到摩爾定律你追我趕的賽道上，那麽這些都沒有什麽意義。

也許英特爾應該從「投資者」轉型爲「被投資方」。

早在2012年，ASML在EUV技術上就陷入了困境，需要一些資金幫助來完成技術並展示客戶的支持。客戶也在強力推動18英寸的晶圓工具和高需求的DUV工具，所以儅時的ASML忙得不可開交，就像如今的英特爾一樣，它需要金錢的幫助。

英特爾、三星和台積電分別在ASML投入了大量資金。英特爾投資並持有ASML 15%的股份、台積電5%、三星3%。

在ASML的股票因EUV上漲後，這三家公司都因拋售ASML股票而賺了一大筆錢。英特爾賺到了足夠多的錢以購買所需的所有 EUV 工具。英特爾從其 ASML 投資中獲得的利潤重新支撐了其疲弱的表現。

這對ASML和英特爾、台積電和三星來說是一筆意義重大的交易。這是一個真正的雙贏，有助於EUV的行業採用。現在看起來情況發生了巨大的變化， ASML 火了，英特爾則需要幫助。ASML的市值現在比英特爾高 50%。

台積電

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