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鴻海旗下工業富聯 參與獨角獸企業思靈機器人C輪融資

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

人工智慧機器人領域的獨角獸企業「思靈機器人」（AGILE ROBOTS）完成一筆2.2億美金C輪融資，該輪融資由軟銀願景基金2期（SoftBank Vision Fund 2）領投，跟投者包括包括阿布達比皇室集團（Chimera Investment）、高瓴創投、紅杉中國、線性資本等財務投資人，鴻海（2317）旗下工業富聯則作為產業投資人之一，參與投資。

工業富聯表示，除了在自動化軟硬體智慧拓展外，工業富聯希望透過戰略投資，加深雙方在新能源車產業鏈、醫療、3C精密件等領域進一步合作，以高端技術能力加速建設產業護城河。此次投資，是工業富聯在新產業佈局上的戰略性專案，有利於持續拓展高精度智慧化應用場景，掌握產業鏈關鍵技術。

思靈機器人成立於2018年，是2020年全球智慧機器人領域融資總額最高的公司，在慕尼黑、北京設立雙總部，公司創始團隊大多來自德國航空太空中心機器人研究所(DLR/RMC)及哈爾濱工業大學等世界知名院所。團隊擁有世界頂尖的力控技術和機器人控制技術，以及機器視覺、人工智慧、自主規劃、機器人大腦及操作系統等核心技術，並在多地建立生產基地。本輪融資後，思靈機器人估值已突破10億美金，躋身獨角獸行列。

思靈機器人創始人陳兆芃表示：「思靈機器人正在機器人領域創造根本性突破，通過世界領先的機器人操作系統與高靈敏度機器人的獨特組合，將新一代的智慧機器人應用於智慧精密裝配和醫療等領域，打破只能由人類參與其中的侷限。感謝投資人與客戶對我們的持續支持和認可，思靈機器人將滿懷信心的與合作夥伴攜手推動智慧機器人走向新時代的篇章。」

機器人 工業富聯

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