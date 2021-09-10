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華碩申讓研華達7,500張 公司：研華外資股東的建議

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

華碩（2357）申請鉅額交易工業電腦龍頭研華（2395）股票高達7,500張，華碩對此表示，華碩係接受研華外資股東的建議，釋出部份持股，以改善市場流通性。

華碩指出，原本持有研華約11萬張，若執行交易完畢將會做公告申報。

華碩今年2月4日宣布與工業電腦廠振樺電子公司瑞傳策略結盟，華碩將以新台幣15億元取得瑞傳30%股權，並評估一年後以100%瑞傳股權價值55億元為基礎，進一步取得15%股權，深化雙方合作關係，長期將規劃推動瑞傳重返資本市場。

研華董事長劉克振日前表示，華碩是個人電腦（PC）與主機板龍頭廠商，未來有意參與工業電腦領域，這是好消息。華碩以商業電腦為主，研華以工業電腦為主，兩者技術相通，研發技術和料件沒有太大差異，主要差別在於經營模式。華碩透過結盟，可以把技術與上游能量運用到另一個法人平台。

華碩是研華的大股東，持股約15%，劉克振指出，期待往後華碩進入物聯網領域時，也能多跟研華合作，尤其在軟體部分，因為工業電腦很快會進入智能物聯的境界，一定是以共創和生態系為主，不可能都一家做。

華碩 研華 工業電腦

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