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龍頭就是龍頭 中華電信再度蟬聯獲利王

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）10日公布今年8月每股稅後純益0.38元，累計前8月每股稅後純益3.05元，再度蟬聯電信每股獲利王。

中華電信表示，8月合併自結營收為170.4億元，較去年同期增加，主要因網際網路應用加值營收增加，行動服務營收因月租型客戶持續成長而增加，加上數據網路和寬頻接取營收因防疫宅經濟需求增加而成長，抵銷資通訊專案營收與行動銷貨收入減少，歸屬於母公司業主淨利為29.5億元；每股稅後為0.38元，較去年同期增加，累計前8月，歸屬母公司業主淨利236.8億元，每股稅後純益3.05元，。

中華電信表示，7、8月營運表現與第3季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至8月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為367.3萬戶，60Mbps以上的客戶數245.7萬戶，其中，300Mbps以上客戶達57.9萬戶。MOD客戶數達206.8萬戶，行動通信總客戶數達1,167.9萬戶。

台灣大（3045）也公布8月自結合併營收125.9億元，稅後純益9.9億元，每股稅後純益0.35元，累計前8月合併營收989.1億元，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）為220.9億元，稅後純益76.3億元，每股稅後純益為2.71元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎推動八月份合併營收年增18%。電子商務受惠於父親節買氣暢旺，營收年增維持兩位數成長達34%。

此外，俞若奚表示，行動業務方面，好速成双及mo幣多兩大方案銷售數皆較上月提升，展現產品組合差異化優勢，使行動服務營收維持年增，且成長趨勢已持續半年。

另一方面，獲利方面，俞若奚表示，電商、家用寬頻以及5G帶動電信業務EBITDA皆呈年成長，8月合併EBITDA年增7%，去年下半年5G商轉，開始頻譜攤銷並且為5G 建設高峰，除本月已開始收到政府5G補助外，5G相關折舊攤銷增幅將趨緩，預期對獲利成長將有所助益。累計前8月，合併營收年成長17%，合併EBITDA年成長5%，均優於全年業績展望。

營收 中華電信 5G

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