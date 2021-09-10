遠傳電信8月每股賺0.22元 年成長1.3%

遠傳電信（4904）今（10日）公佈今年8月自結營利概況。8月份遠傳合併總營收為65.20億元，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊業務、遠傳friDay購物成長挹注和5G手機銷售動能，年成長率達2.0%，締造遠傳月營收連續10個月正成長的佳績。合併EBITDA與稅後淨利分別為23.90億元與7.17億元，合併EBITDA年成長率達3.6%。8月份單月每股盈餘(EPS)為0.22元，年成長率達1.3%。

累計至今年8月，遠傳合併總營收為535.72億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為184.86億元與64.36億元；自結之每股盈餘 (EPS)為1.98元。累計今年1至8月，EPS已達全年度財測目標的77%，超越財測目標，營運績效亮眼。

遠傳行動通訊業務在疫情下仍逆勢成長，月租型用戶數維持正成長。數位轉型效益持續顯現，8月份新經濟營收年成長率達30%，資通訊業務營收年成長幅度達36%，其中系統整合專案營收年成長率達249%、雲端服務營收年成長率達49%、資安業務營收年成長率達16%。在個人數位服務方面，在防疫與民生需求帶動下，friDay購物營收年成長率達24%，為營運添柴火。