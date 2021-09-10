遠傳績效亮眼 8月營收65.2億、EPS 0.22元

遠傳電信（4904）今（10）日公佈其110年8月份自結營利概況。8月份遠傳合併總營收為新台幣65.20億元，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊業務、遠傳friDay購物成長挹注和5G手機銷售動能，年成長率達2.0%，締造遠傳月營收連續10個月正成長的佳績。合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣23.90億元與新台幣7.17億元，合併EBITDA年成長率達3.6%。8月份單月每股盈餘(EPS)為新台幣0.22元，年成長率達1.3%。

累計至今年8月，遠傳合併總營收為新台幣535.72億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣184.86億元與新台幣64.36億元；自結之每股盈餘 (EPS)為新台幣1.98元。累計今年1至8月，EPS已達全年度財測目標的77%，超越財測目標，營運績效亮眼。

遠傳行動通訊業務在疫情下仍逆勢成長，月租型用戶數維持正成長。數位轉型效益持續顯現，8月份新經濟營收年成長率達30%，資通訊業務營收年成長幅度達36%，其中系統整合專案營收年成長率達249%、雲端服務營收年成長率達49%、資安業務營收年成長率達16%。在個人數位服務方面，在防疫與民生需求帶動下，friDay購物營收年成長率達24%，為營運添柴火。

遠傳friDay影音持續豐富用戶的居家防疫生活，因疫情無法在台灣院線上映的最新好萊塢大片《時尚惡女：庫伊拉》、《紐約高地》，也在遠傳friDay影音平台上架，讓用戶安心宅在家也能一飽眼福！祭出開學季全方位優惠，兼顧返校上課、居家學習需求的不同優惠方案，為家長提供強大應援！遠傳成立全台第一座「雙模全5G核心網路實驗室」，並完成全台首通5G SA數據連網電話，為台灣5G進程創下全新里程碑！此外，更攜手台廠，共組國產5G專網RAN生態圈，將大幅推進國內5G SA自主供應鏈進程，提升台灣5G產業價值、打造國際供應鏈的關鍵地位。