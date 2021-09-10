群創吸引精英青年 替代役及預聘入職簽約金10萬元起

群創光電（3481）超前部署鎖定智能製造、研發、AI、大數據及跨域菁英等專業人才，於2021秋季校園徵才系列活動，推出早鳥簽約金10萬元起於研發替代役及預聘優先卡位方案，同時加碼祭出研發菁英獎學金，碩士生每名最高30萬、博士生每名最高60萬，讓優秀青年於畢業前即可預約入職，再搭配InnoSmart職場快速通關計畫，配有專屬職涯導師，預先體驗群創線上專業課程與活動，助應屆畢業生無縫接軌就業職場。

群創除瞄準明年研發替代役及畢業生外，亦同步深耕校園人才培育計畫，今年特於升級舉辦2021年第三屆「InnoStar Plus暑期實習計畫」，推出全方位數位轉型與跨界學習等課程，廣受各大專院校矚目。因應疫情關係，今年暑期實習計畫全面改為線上視訊海選，選拔具創意、勇於挑戰自我的校園人才，最終錄取17名優秀學子，其中更有超過一半以上共12名優異學員脫穎而出，於暑期實習後優先取得群創提前入職資格（pre-offer）及獎助學金。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示：「群創致力深耕校園計畫，超前部署優秀人才，期許透過產學合作，落實學用連結，發掘與網羅更多優秀的校園青年人，一起加入顯示科技產業，接軌國際邁向永續。」此次暑期實習計畫，透過培育年青學子的卓越競爭力、數位創新、跨界思維、職場溝通能力等，將為群創導入創新思維、齊心合力為未來科技研發挹注新動能。

本屆實習職位涵蓋技術開發、品質工程、製造工程、經營管理等範疇，並於實習期間讓學員參與多元豐富的專案領域，提供二對一Mentor專屬指導，亦同步邀請內部主管以畢業學長姐身份分享最新科技技術應用、職涯發展經驗、新鮮人職場學等，讓實習生搶先了解求職優勢，同時可累積相關工作經驗。除暑期實習計畫外，群創亦同步展開首屆「群創校園大使選拔」，入選代言人不僅可擁有實務學習機會，拓展專業人脈與結交各校優秀人才，亦可獲得高達3萬元豐厚獎勵學金。