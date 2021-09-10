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搶疫後商機！台灣大攜手合作夥伴 打造5G智慧觀光

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

宜蘭市公所與國眾電腦、宏昌電腦、台灣大哥大（3045）、葛瑪蘭客運及英特拉金融科技等業者共同合作，以推動宜蘭智慧觀光為目標，發展六項在地5G智慧創新應用服務，協助宜蘭市在地店家數位能力提升，提供來訪宜蘭民眾使用5G智慧導遊與智慧導購等服務，結合5G WiFi熱點、AI虛擬店員、線上直播、VR導覽、宜蘭好物集點商城等創新應用，讓民眾最佳的觀光體驗，希望藉此復甦活絡疫情期間地方商機。

台灣大表示。5G時代來臨，數位工具與應用帶來便利的同時，實體店家需要具備數位轉型思維與發揮創意，才能跟上趨勢脈動帶動商機，

宜蘭市場江聰淵指出。疫情對宜蘭市觀光產業的衝擊甚鉅，藉由經濟部中小企業處「擴大中小企業5G創新服務應用計畫實證案」-5G智遊蘭陽勁好行服務推廣計畫，號召宜蘭市在地精選160家優秀店家，跨足美食、旅遊、文創、服務及民生等多面向業種，共同來推廣宜蘭在地風光、特色美食、特色產品，將宜蘭在地好物推廣到全台各地。

國眾電腦資深副總湯惠剛表示，結合5G大頻寬、低延遲、高速率、媒體影音串流順暢與應用互動性廣泛等優點，能夠帶動觀光產業的正向循環，本計畫以「實現5G智慧觀光應用」為目標，與在地輔導經驗紮實豐富的宏昌電腦共同推動，深化在地店家創新能量，驅動產業特色應用發展，以「網紅x社群x直播x電商平台」的新媒體商業模式讓民眾容易使用在地5G多元應用服務，提升對宜蘭的好感度及黏著度，吸引更多遊客來宜蘭市體驗與觀光消費，創造有文化、有歷史、有故事、有特色的宜蘭舊城之旅。

台灣大商務長吳傳輝表示，台灣大哥大深耕智慧城市，優化5G上網環境，提供高品質、高服務廣度的行動上網網路涵蓋率，在良好基礎建設上，此次與國眾電腦合作，在宜蘭市設置6處5G WiFi熱點，2處行動熱點，提供來訪宜蘭遊客充分運用，遊客可以透過台灣大5G通訊，體驗沉浸式VR實境、4K即時影音直播，直播影片即時回放等應用，享受客製化即時導遊、導覽、導客、導購一站式多元互動整合服務，隨時線上體驗在地景點、深入了解宜蘭市在地精選店家，輕鬆又便利在宜蘭市享受視覺、味蕾與心靈的饗宴，未來台灣大還將繼續發揮通訊優勢，於台灣更多角落，協助打造智慧城市。

葛瑪蘭客運董事長游家煉表示，葛瑪蘭客運從事台北、宜蘭間的重要運輸工作，是許多人上班、回家、觀光的重要依靠，乘客只要下載「葛瑪蘭多元服務APP」就可以體驗本計畫所帶來的「導遊x導覽x導購整合創新服務新體驗」，使用零接觸快捷乘車服務搭乘葛瑪蘭客運，在車上體驗5G Wifi熱點、特色景點VR實境、市長出任務影音直播、直播影片即時回放及線上伴手禮選購等創新服務應用，感受最便利的智慧遊蘭陽多元整合服務，還可領取在地合作業者優惠券，選購觀光旅遊相關之住宿、購物、美食、優惠折扣、娛樂及在地小農商品，從遊程規劃、交通設計、旅遊活動、觀光景點線上體驗、店家直播到伴手禮選購一條龍的創新體驗服務。

5G 觀光景點 台灣大哥大

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