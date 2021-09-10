中華電8月營收170.4億 每股純益0.38元

中華電今（10日）公布8月合併營收170.4億元，歸屬於母公司業主淨利為29.5億元，每股純益0.38元；中華電表示，與第3季財測達成率比較，營收約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股純益達成率都超過預期。

中華電指出，8月合併營收較去年同期增加，主因網際網路應用加值營收增加，行動服務營收因月租型客戶持續成長而增加，加上數據網路和寬頻接取營收因防疫宅經濟需求增加而成長，抵銷資通訊專案營收與行動銷貨收入的減少。

8月營業成本及費用為132.8億元；營業淨利37.6億元；稅前淨利38.2億元；歸屬於母公司業主淨利為29.5億元；每股純益0.38元，較去年同期增加。

截至8月底止，光世代寬頻用戶數為367.3萬戶，60Mbps以上的客戶數245.7萬戶，其中，300Mbps以上客戶達57.9萬戶。MOD客戶數達206.8萬戶，行動通信總客戶數達1,167.9萬戶。