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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

家登12吋晶圓盒進入最後驗證階段 年底可望重大突破

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

晶圓傳載解決方案大廠家登精密（3680）今日公布2021年8月合併營收1.98億元，月減15%，但比去年同期成長約16%；累計前八月合併營收16.8億元，年增4%。公司強調，12吋晶圓盒進入客戶最後驗證階段，年底可望獲得重大突破，獲得客戶新訂單，為營收注入新動能。

家登表示，8月營收結構中，本業比去年同期成長35%，至於大中華汽車銷售，受到疫情反覆影響，仍不盡理想。不過家登仍對營收抱持樂觀，預估下半年半導體本業動能強勁，營收可期，且帶動集團營收明顯提升。

家登表示，下半年進入產業旺季，客戶備貨、出貨速度迅速加溫，大中華陸資半導體廠伴隨資本支出持續上升，政府強力支持，拉貨量迅速攀升，家登8吋/12吋晶圓載具出貨量、客戶實績數量雙雙成長，將在今年取得大中華市場過半市占率，明年擴張領先優勢。

至於台灣市場，家登表示，公司突破後進者劣勢，挾著深厚客戶夥伴關係，其中12吋晶圓盒已進入最後認證階段，可望在今年底取得國內新客戶訂單，產品涵蓋前段到後段、成熟到先進，皆能提供相應產品解決方案，期待在亞洲市場站穩腳步，複製成功模式至歐美市場，繼光罩載具後，晶圓載具挹注大量營收，帶動集團成長。

營收 家登 晶圓

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