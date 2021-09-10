台積電8月營收1374.27億元 寫下歷史次高紀錄

台積電（2330）受惠晶圓出貨提升，今（10）日公布8月合併營收為1,374.27億元，月增10.3%，為歷史次高，年增11.8%；累計前8月合併營收約為9,965.4 億元，年增17.2%

台積電提出本季財測以美元計價，營收介於146-149 億美元，季增9.8-12.1%，取中位數約11%%；以1美元兌換新台幣27.9元計算，第季營收估4,073.4~4,157.1億元，毛利率估49.5-51.5%，營益率估38.5~40.5%。

台積電指出，本季受惠5奈米、7奈米等先進製程應用驅動，四大平台包括智慧型手機、高效運算、物聯網與車用需求驅動，營收可望成長超過10%；且在季節性因素帶動下，本季客戶庫存會達到健康水位。

台積電累計7、8月合併營收2,619.85億元，離財測目標下限達1,453.55億元，以台積電目前先進製程和成熟製程訂單滿載，且預估平均銷售單價還會提升，預料9月合併營收將寫下單月新高，財測目標應可達陣。

稍早市調機構IC Insights預估，台積電在7奈米及5奈米先進製程技術需求強勁驅動下，第3季營收可望季增11%，第4季營收可再季增4%，下半年營收將較上半年成長14%，今年總營收將成長24%。