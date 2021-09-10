投資新風口 綠能、電動車ETF成立

淨零碳排成全球共識，台企過去於減碳表現並不特別出色，加上以製造業為主，每創造1美元GDP所排放的碳量遠高於歐美各國，近期於國際大廠如蘋果、台積電相繼宣布2030年供應鏈達到碳中和的壓力下，未來台企減碳需求將急速成長，中信投信推出中信綠能及電動車ETF於9月9日成立，預計於9月16日掛牌，有助投資人精準掌握零碳經濟下的綠金商機。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，以台灣目前的綠能發電量仍有大幅成長空間，近期太陽能廠更擁有兩項利多支撐。台系太陽能廠與中國廠商多年為國際市場的主要對手，但近期受惠世貿組織決議及美方去中化態度，台系太陽能廠有望喜迎轉單效應。

首先，陸廠由於中國政府的大力補貼，以極低成本搶占國際市佔率，不僅削弱台廠競爭力，也引發美國太陽能廠抗議，導致美國於2018年起實施關稅及限額制度，一挫中國廠商銳氣。中國廠商對此要求世貿組織裁決美方做法，世貿組織於9月初反駁陸廠指控，美國政府可能因此再度擴大對陸廠限制。

張士琳說，另一方面，美國政府自拜登總統上任後推廣太陽能態度更加積極，並且嚴加要求供應鏈去中化，參議院不僅於日前確定禁止從中國新疆進口多晶矽，近期更為確保中國廠商不能繞道東南亞規避關稅，更規畫將關稅範圍擴大至東南亞。

張士琳表示， 電動車台股供應鏈則有望成為另一座護國神山。歐美不少政治實體已明訂禁售燃油車時程，且展開對電動車補助，使不少區域補貼後的電動車價格比燃油車更低。再者，全球電動車的銷售量佔比有望在2030年前超越燃油車，可預期2030年後傳統燃油車有可能因為零件取得困難減低消費者購買意願，且二手市場價格也將因此下跌。若以汽車通常6~8年汰換，反推2022年起將進入更大規模的電動車購買潮。

台廠自從鴻海提倡的MIH聯盟成立後，有望解決傳統汽車的三大痛點：開發成本高、開發期長、資源不足，目前已吸引高達1821成員加入，廣及53個國家、地區，供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠與科技大廠，未來甚至有望與Apple Car合作，未來可快速將台廠供應鏈打入國際電動車廠。