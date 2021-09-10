快訊

新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

變種病毒疑雲密布 撥雲見日就靠這檔ETF

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣加權股價指數7月曾經一度突破萬八關卡，帶動大盤今年以來漲幅擴大到兩成以上，然而近期Delta變種病毒侵台拖累大盤走勢，台灣加權股價指數今（2021）年以來漲幅也逐漸收斂，同一期間具備低波動特色的臺灣指數公司特選高股息低波動指數報酬率仍維持兩成以上優於大盤。元大投信ETF研究團隊表示全球景氣持續回溫，刺激台灣企業出口金額屢創新高，目前台股長多格局不變，建議投資人此時應保持審慎樂觀心態，選擇低波動概念ETF持續參與市場。

全球諮詢服務機構KPMG去年11月調查超過三百位企業執行長，其中有八成的執行長因應疫情加速企業數位轉型，包含居家辦公和商業模式線上化；封城令也使宅經濟商機大幅增加，包含各類智慧型裝置、電子娛樂設備、家庭劇院等，連帶使晶片市場供不應求。台灣晶片出口金額自2005年突破300億美元後，外銷力道連年增強，2019年晶片出口金額首次突破1,000億美元大關，在2020年第1季自疫情擴散以來台灣晶片出口金額快速成長，去年全年出口金額達1,224億美元，相較2019年成長兩成。部分投資人擔心隨著歐美陸續解禁，可能衝擊晶片需求量，然而從今年初各國陸續接種疫苗，經濟紛紛重啟，台灣的晶片出口金額仍然在今年四月創下歷史單月新高，顯見因疫情改變的部分生活型態短時間內並不會回到疫情前狀態。全球5G浪潮不因疫情停歇，且品牌大廠即將有新5G手機問世，第3季正逢電子股旺季與除權息行情，以電子股為主的台股有望延續成長動能。

美國總統拜登（Joe Biden）簽署為期八年的1.2兆美元基礎建設協議，將對鋼鐵、營建等傳產類股和5G發展類股帶來明顯助益。該方案中將1,090億美元用於造橋鋪路，150億美元投入電動車基礎建設，490億美元用於大眾運輸；其他基礎建設包含650億美元的寬頻支出與730億美元的電力基礎建設。台灣身為5G關鍵零組件製造重鎮，半導體製程享譽國際，同時傳產類股中的大成鋼亦是北美最大不鏽鋼通路商，預料台股長期將受惠美國基建政策。

元大投信ETF研究團隊指出全球景氣復甦，傳產類股近期表現強勢，但財報優異的電子股也不可偏廢，今年類股輪動行情料將延續。電子股旺季、除權息行情和美國基礎建設方案等三大利多助攻，台股長多行情可期，然而印度Delta變種病毒株襲台，且疫苗覆蓋率仍低，疫情仍可能再度干擾市場，可布局元大台灣高息低波ETF（00713），掌握股市震盪向上的投資機會。

該ETF追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數歷經2018第4季中美貿易戰和2020第1季新冠疫情等事件影響，表現較台灣加權股價指數相對抗跌，同時事件後一季的反彈能力也相當突出，破除「低波動，漲不動」的迷思。今年以來疫情反覆干擾台股，該指數表現仍舊亮眼，截至9月7日報酬率來到21.08%打敗台灣加權股價指數的20.95%。

疫情 晶片 元大投信

延伸閱讀

美股多收跌 法人：台股短線震盪有壓力

三星A系列晶片 瞄準陸手機鏈

台股終止連三黑 中小電子股反彈

券商前八月獲利吸睛

相關新聞

傳一口氣裁動力機械部門上百名員工 群電回應了

電源供應廠群光電能（6412）今（10）日傳出以疫情影響營運為由，裁掉整個動力機械部門約上百人，對此公司正式回應表示，動...

允能離岸風場拚進度 首批國產化成分風機將併聯發電

去年三月以來，新冠肺炎疫情全球肆虐、各國啟動邊境管制，全球離岸風場進度都受到嚴重衝擊。由德商wpd 達德能源所開發的允能...

鴻海劍指第三代半導體 國內相關供應鏈卡位大戰開跑

近日鴻海（2317）宣布買下旺宏（2337）6吋廠，預計將這座廠，從邏輯電路代工，轉為生產第三代半導體材料中的碳化矽（SiC）元件，這座基地將成為鴻海負責半導體業務的S事業群新竹總部。

三星A系列晶片 瞄準陸手機鏈

三星在晶圓代工業務緊追台積電之際，也全力強化手機晶片能量。陸媒報導，三星將攜手超微，在三星自製的旗艦級「Exynos 2...

三星3奈米製程 緊追台積

三星衝刺3奈米製程火力全開，旗下晶圓代工事業部門已和全球電子設計自動化（EDA）巨擘益華（Cadence）合作釋出3奈米...

發展第三代半導體 鴻海：開啟國際新通路

鴻海董事長劉揚偉昨（9）日表示，電動車正在為發展第三代半導體鋪路，台灣要把握此趨勢，開啟進入國際市場的新通路，同時，有必...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。