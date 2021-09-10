變種病毒疑雲密布 撥雲見日就靠這檔ETF

台灣加權股價指數7月曾經一度突破萬八關卡，帶動大盤今年以來漲幅擴大到兩成以上，然而近期Delta變種病毒侵台拖累大盤走勢，台灣加權股價指數今（2021）年以來漲幅也逐漸收斂，同一期間具備低波動特色的臺灣指數公司特選高股息低波動指數報酬率仍維持兩成以上優於大盤。元大投信ETF研究團隊表示全球景氣持續回溫，刺激台灣企業出口金額屢創新高，目前台股長多格局不變，建議投資人此時應保持審慎樂觀心態，選擇低波動概念ETF持續參與市場。

全球諮詢服務機構KPMG去年11月調查超過三百位企業執行長，其中有八成的執行長因應疫情加速企業數位轉型，包含居家辦公和商業模式線上化；封城令也使宅經濟商機大幅增加，包含各類智慧型裝置、電子娛樂設備、家庭劇院等，連帶使晶片市場供不應求。台灣晶片出口金額自2005年突破300億美元後，外銷力道連年增強，2019年晶片出口金額首次突破1,000億美元大關，在2020年第1季自疫情擴散以來台灣晶片出口金額快速成長，去年全年出口金額達1,224億美元，相較2019年成長兩成。部分投資人擔心隨著歐美陸續解禁，可能衝擊晶片需求量，然而從今年初各國陸續接種疫苗，經濟紛紛重啟，台灣的晶片出口金額仍然在今年四月創下歷史單月新高，顯見因疫情改變的部分生活型態短時間內並不會回到疫情前狀態。全球5G浪潮不因疫情停歇，且品牌大廠即將有新5G手機問世，第3季正逢電子股旺季與除權息行情，以電子股為主的台股有望延續成長動能。

美國總統拜登（Joe Biden）簽署為期八年的1.2兆美元基礎建設協議，將對鋼鐵、營建等傳產類股和5G發展類股帶來明顯助益。該方案中將1,090億美元用於造橋鋪路，150億美元投入電動車基礎建設，490億美元用於大眾運輸；其他基礎建設包含650億美元的寬頻支出與730億美元的電力基礎建設。台灣身為5G關鍵零組件製造重鎮，半導體製程享譽國際，同時傳產類股中的大成鋼亦是北美最大不鏽鋼通路商，預料台股長期將受惠美國基建政策。

元大投信ETF研究團隊指出全球景氣復甦，傳產類股近期表現強勢，但財報優異的電子股也不可偏廢，今年類股輪動行情料將延續。電子股旺季、除權息行情和美國基礎建設方案等三大利多助攻，台股長多行情可期，然而印度Delta變種病毒株襲台，且疫苗覆蓋率仍低，疫情仍可能再度干擾市場，可布局元大台灣高息低波ETF（00713），掌握股市震盪向上的投資機會。

該ETF追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數歷經2018第4季中美貿易戰和2020第1季新冠疫情等事件影響，表現較台灣加權股價指數相對抗跌，同時事件後一季的反彈能力也相當突出，破除「低波動，漲不動」的迷思。今年以來疫情反覆干擾台股，該指數表現仍舊亮眼，截至9月7日報酬率來到21.08%打敗台灣加權股價指數的20.95%。