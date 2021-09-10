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樺漢進入出貨旺季 缺料遞延出貨占營收不到3成

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414） 表示，缺料因素所導致訂單遞延出貨的問題，影響公司整體營收不到3成，樺漢積極維持原料庫存於一定健康水位，同時也與客戶商談轉嫁相關成本。

樺漢8月合併營收繳出歷年同期新高的成績，達74.1億元，月增6.5％、年增7.0％；累計前八月合併營收達573.1億元，年增14.7％，為歷年新高。

樺漢表示，8月份三大事業體的營收比重分別為設計製造20.5％、品牌通路41.4％、系統整合38.1％，其中，受惠於後疫情時代改變消費者生活習慣，以及5G、AIoT、半導體等終端市場需求暢旺，帶動台灣、歐洲、北美市場包括智能零售與金融、娛樂博弈、半導體產業等客戶。

樺漢進一步表示，公司雖然面對全球疫情所帶來的原料與人工成本漲價、缺料等不確定性風險的衝擊，仍展現良好的經營成果，尤其是缺料的部分，公司發揮整合平台的資源，將其影響數控制在一定的範圍內，從7、8月設計製造與品牌通路約86.1億元的營收規模來看，缺料因素所導致訂單遞延出貨的問題，影響公司整體營收不到3成，且仍可繳出年增近1成的成績單。

按目前齊料率來看，樺漢表示，將在後續逐步出貨，樺漢憑整合平台優勢，積極維持原料庫存於一定的健康水位，同時也與客戶商談轉嫁相關成本。

展望2021年下半年，樺漢期待進入IPC產業出貨旺季，有助旗下的自助結帳機、自助公益彩票機、智能博奕機等出貨動能持續墊高公司個體營運規模放大，加上品牌通路、系統整合在手訂單持續創新高，全年獲利表現朝年增率正成長。

樺漢 營收

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