阿里巴巴牽線 台灣狗醫生協會推LINE公益貼圖

9的台語「告」和「狗」有相同諧音，因此每年的9月9日訂為台灣狗狗節。今年台灣動物輔助活動及治療協會(FAAATA；台灣狗醫生協會)宣布暨去年狗狗節與阿里巴巴集團合作號召全民按讚關懷流浪犬；今年再度合作公益計劃─「狗然厲害」的LINE貼圖，期待透過可愛溫馨的貼圖，提高大眾對動物輔助治療及流浪犬議題的認知，並為更多的流浪動物生命帶來「微小而美好的改變」。

「狗然厲害」LINE公益貼圖預計於9月正式上架販售，只要前往 LINE 貼圖小舖購買下載該貼圖，即可永久使用，更歡迎民眾將這份對動物的愛，贈送給身邊所有關心流浪動物的親朋好友。而販售貼圖的後續所有收益，將全數由台灣狗醫生協會支領運用於後續營運及狗醫生培訓計劃等。

由知名職棒啦啦成員Sammy貴貴與阿里巴巴集團攜手合作替台灣狗醫生協會繪製的「狗然厲害」暖心貼圖，將採適合與好友逗趣互動的「大貼圖」形式，內容更是幽默引人爆笑，如結合時下流行語的「出去浪一下」，或是復古懷舊早年家犬的菜市場名諧音「來扶」，簡短的搞笑文字配上手繪筆觸的可愛插畫，將對動物的愛自然融入每個人的生活。

台灣狗醫生協會理事長張泮崇表示：「大眾對於狗醫生的認識還不深，有些民眾並不清楚流浪犬經由受訓能成為專業狗醫生。這次與Sammy貴貴還有阿里巴巴集團合作公益貼圖，不僅讓民眾能瞭解流浪犬不僅能透過領養回歸家庭成為忠實夥伴，還能成為狗醫生幫助更多族群外，更替協會帶來除捐款外的可持續性的收入。」

台灣狗醫生協會表示，輔助治療則是由動物成為病患與專業治療人員間溝通的橋樑，改善人類生理、社會、情緒、或認知上的功能。基於這個理念，台灣狗醫生以人與動物和諧共處為目標，積極進行動物輔助治療服務，幫助更多有需要的人士，同時宣揚愛護動物的信息。

根據台灣狗醫生參與的國科會研究計畫結果顯示，動物輔助治療在老人與兒童身心靈上有顯著的治療成效。老人們在生活自理與社會互動的平均達成率較高；而有狗狗組的兒童在肢體活動與社會互動的平均達成率較佳；顯示動物對老人及兒童都有正向影響。