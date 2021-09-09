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微星推Summit E16 Flip翻轉觸控筆電 創事業新巔峰

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
Summit E16 Flip採用最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示晶片。微星/提供
Summit E16 Flip採用最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示晶片。微星/提供

微星（2377）今（9）日宣布全新推出的Summit E16 Flip，採用360度翻轉設計及16:10黃金比例的觸控螢幕，輕巧多變的使用模式滿足各種商務情境需求。最高搭載最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示晶片，並搭配Dynamic Cooler Boost全新散熱設計，風扇音量僅35分貝以下，沉靜中提供不間斷的高生產力！搭配專屬MSI Pen，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計為你創造更好的工作效率。

全新Summit E16 Flip翻轉觸控商務筆電預計九月下旬上市，為回饋消費者支持，全新Summit E16 Flip、商務及創作者系列筆電指定款預載Microsoft 365個人版一年期(市價NT$1,990)，為商務人士打造更完整的工作平台。

Summit E16 Flip翻轉觸控商務筆電以「科技美學」理念打造，螢幕比例以1.618接近完美黃金比例精心訂製，採用16:10 螢幕的16吋QHD+超高畫質面板，能提供更細緻的畫面與最大的可視空間。背蓋部分採用全新logo設計，以黃金比例勾勒出完美線條，更將數學應用於平衡構圖，實現簡約俐落之美。

為滿足商務專業人士追求極致生產力的性格，Summit E16 Flip搭配專屬的MSI Pen，使商務人士能夠盡情發揮創造力。MSI Pen榮獲2021年CES大獎肯定，為業界第一支獲獎的觸控筆產品。採用最新的MPP2.0技術提供穩定的傳輸效能，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計， MSI Pen讓你同時享受傳統與現代兩種紀錄方式帶來的暢快體驗。

Summit E16 Flip採用最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示晶片，為絕佳效能輕薄電腦處理器。身在何處均可提供無與倫比的生產力效能。四核心處理器能有效提升辦公室生產力，更有效率的完成多工處理作業。最高搭載GeForce RTX™ 3050筆記型電腦GPU，由獲獎肯定的NVIDIA 第二代 RTX Ampere 架構打造，採用全新的 RT 核心、Tensor 核心以及串流多處理器，打造最逼真的光線追蹤繪圖技術和先進人工智慧功能。

搭配MSI獨家設計的全新Dynamic Cooler Boost散熱技術，集中雙風扇以大幅增加氣流，能夠確保讓筆電達到最佳散熱效果，讓處理器與顯示卡皆能發揮最佳效能。為了能更符合商務人士的工作型態與環境，即使在處理器滿載的狀態，Dynamic Cooler Boost散熱模組也只產生少於35分貝的音量，在沉靜中提供不間斷的生產力！

Creator Z16以CNC一體成形製程，採用鋁合金材質打造纖薄機身。微星/提供
Creator Z16以CNC一體成形製程，採用鋁合金材質打造纖薄機身。微星/提供

處理器 微星

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