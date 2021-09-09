聖暉8月、前8月營收 同創歷年同期新高

聖暉（5536）今日公布2021年8月合併營收達15.8億元，續創歷年同期新高，年增36％；累計前8月合併營收為121.5億元，年增32.8%，也是歷年同期新高。

聖暉表示，集團整體營運保持良好動能，主要持續受惠全球產業分散產區擴建趨勢持續發酵，加上半導體產業紛紛加大資本支出計畫，帶動無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升，雖受各國疫情不確定性、原物料價格上漲及缺工等影響，集團以鎖定成本快速採購與專案工期調配、嚴謹高規格防疫措施確保客戶工期進度，集團單月營收已連續兩月改寫歷年同期新高之成績。

聖暉指出，憑藉集團具備專業多元施作工法、彈性工期調配與多產業豐富施作經驗等利基，尤其觀察半導體產業案源營收比重自2017年的34％持續攀升至今年前6月53％，顯現聖暉於半導體產業無塵室及機電工程領域具備良好競爭力，並挹注集團營運動能。

聖暉看好全球半導體業者積極推動第三代半導體布局，有望快速推動整體產業成長，由於聖暉於中國已手握第三代半導體施作實績，有機會在此龐大商機下占據利基，以拓展旗下無塵室及機電系統整合工程與化學品供應與分裝系統設備等業務接單表現，增添未來營運新一波成長動能。