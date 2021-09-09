快訊

璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台

800萬劑BNT疫苗確定到貨 郭台銘：大家搶很兇、要緊盯進度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖暉8月、前8月營收 同創歷年同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聖暉（5536）今日公布2021年8月合併營收達15.8億元，續創歷年同期新高，年增36％；累計前8月合併營收為121.5億元，年增32.8%，也是歷年同期新高。

聖暉表示，集團整體營運保持良好動能，主要持續受惠全球產業分散產區擴建趨勢持續發酵，加上半導體產業紛紛加大資本支出計畫，帶動無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升，雖受各國疫情不確定性、原物料價格上漲及缺工等影響，集團以鎖定成本快速採購與專案工期調配、嚴謹高規格防疫措施確保客戶工期進度，集團單月營收已連續兩月改寫歷年同期新高之成績。

聖暉指出，憑藉集團具備專業多元施作工法、彈性工期調配與多產業豐富施作經驗等利基，尤其觀察半導體產業案源營收比重自2017年的34％持續攀升至今年前6月53％，顯現聖暉於半導體產業無塵室及機電工程領域具備良好競爭力，並挹注集團營運動能。

聖暉看好全球半導體業者積極推動第三代半導體布局，有望快速推動整體產業成長，由於聖暉於中國已手握第三代半導體施作實績，有機會在此龐大商機下占據利基，以拓展旗下無塵室及機電系統整合工程與化學品供應與分裝系統設備等業務接單表現，增添未來營運新一波成長動能。

半導體 聖暉 營收

延伸閱讀

浩鑫8月營收1.41億年增32.35％ 今年來最大增幅

十銓8月營收5.38億 品牌銷售貢獻逾八成

國光生8月營收成長四成 新生產線促外銷提早出貨

晶睿8月營收4.17億元 月增1.67%

相關新聞

台積電供應鏈出頭天 供應鏈有望落底反彈

近期美國眾多經濟數據已出現疲態，加上聯準會主席鮑爾八月二十七日在央行年會中的鴿派談話，聯準會延後縮減購債規模時間逐漸成為市場共識，激勵市場情緒提升，資金風險偏好提升，大舉重返風險性資產，推升全球股市向上走高。

台積電看好氮化鎵未來商機 關注五大應用場景

集微網消息，有鋻於半導體産業技術快速縯進，爲期望能持續提供全球電子產業供應鏈人士最新市場趨勢及技術交流機會，SEMI（國際半導體産業協會）決定擴大今年SEMICON Taiwan國際半導體展覽規模，以「Forward as One」爲主軸，從9月份起，率先以在線論壇揭開年度半導體技術盛宴序幕，接續至年底實體展會壓軸登場。

崇越8月營收36.5億元 為歷史次高

半導體設備及材料供應商崇越（5434）結算8月合併營收36.5億元，月增近1%、24%，為歷史次高；累計前8月合併營收達...

聖暉8月、前8月營收 同創歷年同期新高

聖暉（5536）今日公布2021年8月合併營收達15.8億元，續創歷年同期新高，年增36％；累計前8月合併營收為121....

聯發科推出迅鯤900T 首款搭載的平板電腦近期上市

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（8）日發布迅鯤900T晶片，是聯發科迅鯤系列行動計算平台的新成員。聯發科強調，這項...

中保科太陽能案場接單 AI智慧園區方案同創佳績

中保科（9917）8月累計合併營收較去年同期成長2.85%。太陽能廠案場接單傳佳音 ，竹北市AI智慧園區方案創佳績

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。