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聯發科推出迅鯤900T 首款搭載的平板電腦近期上市

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（8）日發布迅鯤900T晶片，是聯發科迅鯤系列行動計算平台的新成員。聯發科強調，這項新晶片推出，將讓聯發科在行動計算市場的產品組合更豐富，也讓平板電腦、可擕式筆記型電腦等產品的行動計算體驗全方位升級；搭載迅鯤900T 的平板電腦將於近期上市。

聯發科表示，迅鯤系列平台現已被全球多家裝置廠商廣泛採用，打造出包括Chromebook筆記型電腦、平板電腦等在全球熱銷的行動計算裝置。

聯發科針近期針對行動計算市場推出了迅鯤系列平台，整合計算、通信、多媒體、AI、遊戲、無線連接等多領域技術優勢，為行動計算裝置帶來強勁計算力和超低功耗特性，更進一步賦能裝置製造商，打造更加符合用戶和市場需求的利器。

聯發科技智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，聯發科迅鯤系列平台為行動計算裝置提供堅實的算力基礎，公司將持續豐富迅鯤產品組合，擴展技術優勢，協助平板、筆電廠商打造卓越的行動計算產品。用強勁計算力、出色的影音多媒體、流暢的遊戲體驗、先進的5G和無線連接技術升級用戶的商務辦公和娛樂體驗。

「迅」-寓意快速、高效；「鯤」-意味著強大能量。聯發科表示，迅鯤系列今年已推出為旗艦平板電腦設計的迅鯤1300T，此次發佈的迅鯤900T將同樣為用戶帶來行若遊魚般的高性能體驗。

迅鯤900T基於6奈米先進製程製造，採用八核CPU架構設計，包含2顆Arm Cortex-A78超強性能核心和6顆Arm Cortex-A55高能效核心，搭載Arm Mali-G68 GPU和AI處理器聯發科技APU，可為裝置提供強勁的行動計算力。

迅鯤900T支援旗艦級LPDDR5 記憶體和 UFS 3.1 快閃記憶體，可適配2K 解析度120Hz顯示率螢幕，無論是商務辦公，還是遊戲競技，都能享受高速流暢體驗。

聯發科迅鯤900T平台的特性還包括：

高速5G網路：迅鯤™900T整合5G 數據機，支援SA/NSA雙模組網，覆蓋5G Sub-6GHz全頻段全網通，支援5G雙載波聚合和VoNR服務等5G關鍵技術，結合聯發科技 5G UltraSave省電技術，讓用戶在暢享高速5G網路的同時降低5G通信功耗，延長裝置續航力。

先進無線連接：支援2x2 MIMO Wi-Fi 6和藍牙5.2，為使用者的辦公和娛樂應用帶來高速、穩定的網路連接。藉助先進的藍牙5.2，還可實現多種外設擴展，同時兼具低功耗特性。

出色的影音多媒體：搭載聯發科技MiraVision 畫質引擎，智慧增強影像顯示畫質，可將 SDR 影像內容增強至接近 HDR 的顯示效果、HDR10 升級近 HDR10+，支援 HDR10+ 影像播放即時畫質增強功能，提升影片畫面觀感。

聯發科 5G 平板電腦

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