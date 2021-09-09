LG來台 推出跨世代 WashTower AI智控洗乾衣機

LG電子匯聚跨世代AI智慧科技及革新的美學設計，今（9）日舉辦線上記者會，於台灣上市「LG WashTowerAI智控洗乾衣機」。

LG觀察到消費者日益重視洗滌效率外，同時在疫情影響下，開始注重衣物清潔並思考如何使洗淨後的衣物，不因晾曬於室外又讓細菌、過敏原等附著於衣物上，影響健康。前年LG推出滾筒洗衣機與乾衣機堆疊概念，看準消費者對衣物護理需求，同時以堆疊方式，解決居家空間問題，獲得一致好評。

LG為提供消費者更流暢的衣物洗乾體驗，推出WashTower AI智控洗乾衣機，不但完美融合洗乾衣機優勢，在外觀上，以符合身長比例的一體成型機身設計，打造全觸控中央控制面板，整合洗乾衣機操作介面，讓消費者輕鬆操控上下機。此外，內部智慧系統整合，洗衣機搭載AIDD 智慧洗滌，自動偵測衣物重量及材質，利用全球上萬筆大數據分析最佳洗程，有效減少衣物10%受損。

內建Smart Pairing智慧行程配對，自動選擇最合適乾衣行程，讓衣物清潔、護理一氣呵成，滿足各種家庭居家洗護需求。