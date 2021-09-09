快訊

新北大樓裝修工「未進社區」太太也確診 陳時中曝環境採撿結果

新北群聚案最早感染源可能為埃及爸、幼兒園夫婦 抗體血清結果公布

LG來台 推出跨世代 WashTower AI智控洗乾衣機

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

LG電子匯聚跨世代AI智慧科技及革新的美學設計，今（9）日舉辦線上記者會，於台灣上市「LG WashTowerAI智控洗乾衣機」。

LG觀察到消費者日益重視洗滌效率外，同時在疫情影響下，開始注重衣物清潔並思考如何使洗淨後的衣物，不因晾曬於室外又讓細菌、過敏原等附著於衣物上，影響健康。前年LG推出滾筒洗衣機與乾衣機堆疊概念，看準消費者對衣物護理需求，同時以堆疊方式，解決居家空間問題，獲得一致好評。

LG為提供消費者更流暢的衣物洗乾體驗，推出WashTower AI智控洗乾衣機，不但完美融合洗乾衣機優勢，在外觀上，以符合身長比例的一體成型機身設計，打造全觸控中央控制面板，整合洗乾衣機操作介面，讓消費者輕鬆操控上下機。此外，內部智慧系統整合，洗衣機搭載AIDD 智慧洗滌，自動偵測衣物重量及材質，利用全球上萬筆大數據分析最佳洗程，有效減少衣物10%受損。

內建Smart Pairing智慧行程配對，自動選擇最合適乾衣行程，讓衣物清潔、護理一氣呵成，滿足各種家庭居家洗護需求。

LG 護理

延伸閱讀

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 千人篩檢陰性

泰晤士世界大學排名 長庚科大獲全國私立科大第2

簡訊之亂！突襲全國第一線急診 衛福部籲：有症狀再去

靠畫畫吐心聲 罕病「蝴蝶女孩」生命定格18歲

相關新聞

中保科太陽能案場接單 AI智慧園區方案同創佳績

中保科（9917）8月累計合併營收較去年同期成長2.85%。太陽能廠案場接單傳佳音 ，竹北市AI智慧園區方案創佳績

車燈開案量快速攀升 電動車智慧頭燈開案爆量

電動車導入智慧化頭燈，成為業者積極搶進的新藍海，從ＬＥＤ陶瓷基板廠同欣電到透鏡大廠雷笛克都確立訂單大幅湧進，營運翻揚可期。

前兩季財報不如預期 輝達、超微夾殺英特爾

英特爾前兩季財報不如預期，它的失敗就是Nvidia、超微的成功，而後兩者財報和股價優異，靠的是就台積電先進製程的奧援。

夏普越南廠停工？ 公司回應了

鴻海（2317）旗下夏普今（9）日表示，近日相關媒體翻譯韓媒有關於夏普位於越南的工廠停工報導，夏普做出以下幾點澄清如下：

英特爾彎道超車 要靠艾司摩爾

英特爾計劃未來十年投資高達800億歐元在歐洲興建新廠，以擴大在該地區的產能，外界解讀該公司欲藉此迎頭趕上台、韓等同業。但...

SEMI：半導體設備出貨創高

國際半導體產業協會（SEMI）昨（8）日公布「全球半導體設備市場報告」指出，2021年第2季全球半導體製造設備出貨金額達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。