陸行之認為陸半導體資本支出數據奇怪 SEMI這麼說

國際半導體產業協會(SEMI) 8日發表「全球半導體設備市場報告，其中台灣今年第2季半導體製造設備出貨金額50.4億美元，排名全球第三，中國大陸則是以82.2億美元居冠；知名半導體分析師陸行之覺得「SEMI 公布的數據有點奇怪」，他說，第2季包括台積電（2330）、聯電（2303）、世界（5347）、華邦（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等公司的資本支，大約接近70億美元，「Am I missing anything?」，另外中國大陸的數字也很奇怪；不過，陸行之也表示，SEMI已針對問題提出解釋。

陸行之今（9）日最新臉書貼文，針對SEMI的報告提出疑問，他表示，SEMI 公布的數據有點奇怪，出貨到台灣第1季、第2季半導體設備市場分別是57.1億美元、50.4億美元；若以台積電所公布的第1季、第2季度資本開支的88億美元、60億美元來看，少了很多。

陸行之說，當然台積電資本開支包括建廠費用、研發設備費用、購買封測及光罩／光掩膜讀寫設備(半導體設備）等；如果再加上聯電2.6/3.1億美元；美光在台的設備投資；還有世界先進、華邦、南亞科、旺宏等，估計第1季、第2季的金額約接近100億美元、70億美元。

陸行之質疑，「難道是設備廠會要求半導體廠先付大筆訂金，然後幾個月之後到貨再付尾款，所以這20～30億美元的差異是未來到貨設備的訂金？」，「Am I missing anything?」；另外，陸行之補充，除了建廠成本要去除外，也不能算二手市場舊的設備買賣，但總感覺差異還是很大。

陸行之在臉書貼文中也表示，感謝 SEMI 解釋，若與半導體廠商資本支出相比，由於資本支出的組成在不同時間點會受到其他因素影響，例如較高的建廠投資及預先支付未來設備的訂金等，不見得會與最終的設備出貨一致，所以如果是看短期季度的數字，會有時間差及季度波動的影響。

除了台廠部分，陸行之也針對中國大陸的數字提出疑問，認為，中芯國際、長江存儲、合肥長鑫、華虹四家合起來，今年資本開支不超過150億美元，再加一些小廠應該不會超過200億美元，SEMI數據假設下半年跟上半年差不多，等同全年就是280億美元，難道把面板設備也放進去了？

SEMI則是解釋， Intel、三星西安、SK Hynix、台積電大陸廠的資本開支都算在中國大陸市場。陸行之強調，「難怪高的嚇死人」，「剛才嚇了一跳，以為是大陸國內不知名的廠在大買半導體設備，可能是未來晶圓代工，記憶體嚴重供過於求的前兆」。