華碩8月營收月增21% 創歷年同期新高紀錄

PC品牌大廠華碩（2357）今（9）日公布8月營收，受惠筆電銷售持續暢旺，帶動8月營收繳出雙成長，月增21%，創下歷年同期新高紀錄。

華碩公布8月營收454.68億元，月增21%、年增5.2%。8月品牌營收為425億，年增5.3%，創下歷年同期新高紀錄；累計華碩今年前八個月營收3,272.83億元，年增34.5%。

華碩表示，隨旺季需求增溫、Windows 11筆電新品上市、供應鏈產出增加，將推升9月份及後續月份營收持續成長。

展望下半年，華碩預估第3季業績將優於第2季，且第4季訂單能見度相當高，惟零組件缺貨仍有20%至30%缺口，預期緊俏狀況將延續到今年底。

不過，華碩預估，本季PC出貨仍能季增15%至20%、年增10%。零組件業務方面，華碩預估季減5%至10%、但年增10%。

華碩分析，下半年板卡市場因預期加密貨幣推升額外售價跟機會財空間機會收斂，因此顯卡將回歸電競市場供不應求狀態，故本季零組件業務才會下滑。

面對市場唱衰PC言論，華碩共同執行長胡書賓重申，華碩對下半年及明年PC展望不看淡，正向看待疫情後帶動的數位生活、學習及混合工作型態，是不可逆的新常態，會促使最具生產力的PC成為數位裝置主流、是剛性需求。