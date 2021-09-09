力旺安全強化型OTP矽智財 於台積電完成可靠度驗證

矽智財廠力旺電子（3529）今（9）日宣布，其安全強化型一次可編程(OTP)矽智財NeoFuse已於世界領導晶圓代工廠台積電（2330）之N6製程成功完成可靠度驗證。

力旺電子的NeoFuse OTP為高效、可靠、安全的可一次編寫NVM矽智財嵌入式方案，提供使用者友善的界面和完全整合的特性，可以大幅減少設計工作和電路複雜性。本次於台積電N6製程完成可靠度驗證的安全強化型NeoFuse OTP，是一個整合NeoFuse OTP與NeoPUF安全矽智財的安全OTP，可針對資料外洩與晶片偽造提供基本保護。

力旺電子業務發展中心資深副總經理何明洲表示，「我們非常開心宣布力旺的安全強化型NeoFuse OTP成功於N6先進製程完成可靠度驗證，台積電為全球領導半導體晶圓代工廠，未來我們將持續繼續擴大我們的矽智財在台積公司先進製程的布局。」

「力旺電子是台積電的長期合作夥伴，我們一直合作致力於解決IC 設計在功耗、效能與可靠度方面日益增加的挑戰，以支持先進的SoC設計。」台積電設計基礎架構行銷事業部副總經理Suk Lee表示，「我們期待與力旺電子的持續合作，有效幫助我們的客戶不僅達成技術創新，更能縮短開發上市時程。」

於台積電N6製程完成可靠度驗證的安全強化型NeoFuse OTP為4K*32bit OTP，可支援AECQ100 Grade 1標準(-40°C to 125°C)。AEC-Q100 是對晶片封裝的新產品導入流程、產品變更認證流程等內容的產業規格標準。

台積電N6製程技術提供客戶更多具成本效益的優勢，並且延續7奈米家族在功耗及效能上的領先地位，支援多樣化的產品應用，包括高階到中階行動產品、消費性應用、人工智慧、網通、5G基礎架構、繪圖處理器、以及高效能運算。