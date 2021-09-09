是德解決方案獲信曜科技選用 推動5G無線擷取網路技術

是德科技（Keysight ）日前宣布，信曜科技（Synergy Design）選用Keysight Open Radio Architect （KORA）解決方案，來驗證基於O-RAN 聯盟定義的開放式標準介面的無線裝置和小型基地台基礎設施，以推動5G虛擬化無線擷取網路（vRAN）技術的發展。

信曜為致力於開發vRAN技術的台灣新創公司，也是持續壯大中vRAN生態系統的一員。其解決方案可協助行動通訊業者部署以開放、分散式網路架構為基礎的多廠商網絡。信曜科技選擇使用Keysight Open RAN Studio軟硬體組合，來驗證射頻單元（O-RU）的功能運作和效能。

台灣是德科技董事長暨總經理張志銘表示，很高興是德科技的O-RAN測試解決方案，能夠協助信曜科技提升5G vRAN的技術設計發展，進而為消費性電子廠商提供頂尖技術。是德科技端對端解決方案支援Open RAN技術的符合性、互通性、效能和安全性驗證，以協助信曜科技成為互連生態系統的一部分。」

Keysight Open RAN Studio可建構、播放、擷取並量測O-RAN的流量，使信曜科技能夠驗證其射頻單元（O-RU）是否符合最新的O-RAN規格。信曜科技結合使用Keysight Open RAN Studio、信號產生器和分析平台，以便在下行鏈路（DL）和上行鏈路（UL）中，存取完整的跨域和多通道O-RAN協定量測資料。

信曜科技創辦人黎志明表示，透過是德科技的O-RAN測試解決方案，信曜科技得以快速開發 Open vRAN技術，這對於我們客戶在小型基地台基礎設施上加速部署私有5G、智慧辦公室和智慧工廠，是至關重要的。我們很高興能與是德科技合作，共同推動基於5G Core 的5G網路編排與自動化技術發展。」

身為O-RAN前傳相符性測試介面規格的開發者，是德科技為信曜科技提供從RAN邊緣到5G核心（5GC）的整合式系統單晶片（SoC）解決方案，可因應各種不同的測試需求。O-RU、分散式單元（O-DU）、中央單元（O-CU）以及開放式測試與整合中心（OTIC）、行動通訊業者和資料管理中心的供應商，均使用是德科技的整合式、虛擬化和雲端原生解決方案，來進行驗證效能、建立網路元件之間的互通性，並確保與最新O-RAN和3GPP規格的相符合。