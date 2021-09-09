應材新技術 助攻碳化矽晶圓廠提升8吋晶圓良率

美商應材今日宣布，該公司推出新的200亳米（8吋）化學機械研磨(CMP)系統，可精確移除晶圓上的碳化矽（SiC）材料，最大化晶片效能、可靠性和產能；且透過這項新的碳化矽晶片「熱植入」技術，可在對晶格結構破壞最小的情況下注入離子，進而最大化發電量和元件產能。

應材指出，公司推出這項新產品，將協助全球領先的碳化矽 (SiC) 晶片製造商，從150毫米（6吋）晶圓製造升級為200毫米（8吋）製造，增加每片晶圓裸晶 (die) 約一倍的產量，滿足全球對優質電動車動力系統日益增加的需求。

應材強調，由於SiC功率半導體可以高效地將電池功率轉化為扭力，並提高電動車的性能和續航能力，因此市場需求極高。

應材進一步指出，和矽比較，SiC本身較為堅硬，其原生缺陷可能會導致電氣性能、功率效率、可靠性和產能下降，所以，需要更先進的材料工程技術來優化裸晶圓的生產，並建構對晶格損害最小的電路。

應材副總裁暨ICAPS (物聯網、通訊、汽車、電源和感測器) 事業處總經理桑德‧瑞馬摩西 (Sundar Ramamurthy) 表示，為推動電腦革命，晶片製造商轉向更大型的晶圓尺寸，來大幅增加晶片產量，以滿足不斷膨脹的全球需求。如今，受益於應用材料公司在工業規模上先進的材料工程專業知識，應材點又將進入另一場革命的先期階段。

全球最大SiC基板製造廠科銳 (Cree) 公司總裁暨執行長Gregg Lowe指出，交通產業電動化不斷上升的，公司也正透過Wolfspeed技術，引領全球從矽轉換到碳化矽，加速推動此一歷史轉捩點。在更大型的200毫米（8吋）晶圓上提供最高效能的碳化矽功率元件後，公司不僅能提高終端客戶的價值，還能滿足不斷成長的需求。

Lowe補充說，應材支援並加快 Albany 200毫米（8吋）的製程檢定，以及公司Mohawk Valley晶圓廠的多項設備安裝，加速了這項轉型。此外，應材ICAPS團隊所開發的各種新技術，如熱植入 (hot implant) 等，也擴大加深了彼此的技術合作，同時協助科銳在功率技術上的發展。