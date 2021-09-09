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應材促碳化矽升級8吋晶圓製造 提高晶片功率效率

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

應用材料公司今日發布新聞稿指出，推出新產品協助全球領先的碳化矽 (SiC) 晶片製造商，從6吋（150毫米）晶圓製造升級為8吋（200毫米）製造，增加每片晶圓裸晶 (die) 約一倍的產量，滿足全球對優質電動車動力系統日益增加的需求。

由於SiC功率半導體可以高效地將電池功率轉化為扭力，並提高電動車的性能和續航能力，因此市場需求極高。和矽比較，SiC本身較為堅硬，其原生缺陷可能會導致電氣性能、功率效率、可靠性和產能下降，所以，需要更先進的材料工程技術來優化裸晶圓的生產，並建構對晶格損害最小的電路。

應用材料公司旗下ICAPS (物聯網、通訊、汽車、電源和感測器) 事業處正在為SiC功率晶片市場開發更多產品，包括物理氣相沉積、化學氣相沉積、蝕刻和製程控制。

應用材料公司副總裁暨ICAPS 事業處總經理桑德‧瑞馬摩西 (Sundar Ramamurthy) 表示：「為推動電腦革命，晶片製造商轉向更大型的晶圓尺寸，來大幅增加晶片產量，以滿足不斷膨脹的全球需求。如今，受益於應用材料公司在工業規模上先進的材料工程專業知識，我們又將進入另一場革命的先期階段。」

科銳 (Cree) 公司總裁暨執行長Gregg Lowe指出：「交通產業電動化呈現不斷上升的趨勢，我們也正透過Wolfspeed技術，引領全球從矽轉換到碳化矽，加速推動此一歷史轉捩點。在更大型的200毫米晶圓上提供最高效能的碳化矽功率元件後，我們不僅能提高終端客戶的價值，還能滿足不斷成長的需求。」

Lowe補充道：「應用材料公司支援並加快 Albany 200毫米的製程檢定，以及我們Mohawk Valley晶圓廠的多項設備安裝，加速了這項轉型。此外，應用材料公司ICAPS團隊所開發的各種新技術，如熱植入 (hot implant) 等，也擴大加深了彼此的技術合作，同時協助我們在功率技術上的發展。」

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