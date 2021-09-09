夏普越南廠停工？ 公司回應了

鴻海（2317）旗下夏普今（9）日表示，近日相關媒體翻譯韓媒有關於夏普位於越南的工廠停工報導，夏普做出以下幾點澄清如下：

1.夏普工廠並不如報導中所提的在胡志明市，而是在平陽省。2.雖然越南疫情嚴重，夏普位於平陽省工廠目前正常運作中。

3.承蒙中央疫情指揮中心衛福部醫福會王必勝執行長對於台灣廠商在越南投資的業者進行防疫指導，在此表示萬分感謝。4.有關客戶公司相關訂單問題，身為供應商一員不予評論。

韓媒The Elec 7日報導，疫情衝擊下，夏普的越南胡志明工廠遭勒令停工到9月15日為止。LG Innotek運氣較佳，該公司位於越南海防的工廠獲准維持營運。另外，LG Innotek在南韓龜尾（Gumi）也有相機模組廠，能在南韓增產，處理蘋果的轉單需求。