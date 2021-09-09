GBO全球企業獎 遠傳獲最佳企業社會責任獎

國際知名金融媒體「全球企業展望」（Global Business Outlook, GBO）公布「2021年GBO全球企業獎」，遠傳電信（4904）於眾多全球受評企業中脫穎而出，榮獲「最佳企業社會責任」獎（Best CSR Company – Telecom, Taiwan 2021）殊榮。

「全球企業展望」（Global Business Outlook）雜誌總部位於英國倫敦，自2015年起舉辦「全球企業獎」，從全球各產業中，依據企業社會責任、創新、數位、策略發展等面向評選出表現優異之企業。歷經專業的獎項評選，遠傳成為台灣唯一、也是首家榮獲「最佳企業社會責任（Best CSR Company）」獎項的企業。

遠傳總經理井琪表示：「遠傳相當榮幸獲頒最佳企業社會責任獎，長期以來，遠傳重視企業永續經營，並接軌聯合國永續發展目標SDGs，營運面更運用資通訊核心優勢進行數位轉型，積極實踐公司治理、環境、社會三大面向的永續策略；未來將持續精進公司治理，落實企業社會責任，同時也將透過技術力、數位轉型經驗，拓展多元創新服務，展現遠傳在推動永續發展的決心與使命。」

遠傳重視公司治理，兩度入選DJSI 道瓊永續世界指數成分股，於全球逾百家電信公司中榮獲第四名，連續五年入選DJSI新興市場成分股，連續七年蟬聯證交所公司治理評鑑前5%最高榮耀；社會面向，多年推動「翻轉教育 讓愛遠傳」公益專案，縮短偏鄉和城市的數位落差，並結合5G「大人物」技術，與亞東、花蓮慈濟、高雄醫大附設中和醫院等三大醫學中心結盟，啟動國內第一個5G遠距診療臨床示範計畫，透過科技解決醫療差異，突破城鄉隔閡，實踐醫療「零偏鄉」願景；環境面向，持續改善能源績效，獲全球權威碳揭露組織CDP評選為供應商氣候變遷議合「領導等級」， 為首家獲得A評級之台灣電信業 。