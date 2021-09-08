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台積電進軍高雄設廠 網曝這優點「全台唯一」北漂仔心動

聯合新聞網 / 綜合報導
盛傳台積電已針對高雄中油煉油廠（圖）未來劃撥土地展開細部設計，初步規劃6座廠，主要做為7奈米製程生產據點。對此，台積電回應，台積電以台灣做為主要基地，不排除任何可能性。中央社
盛傳台積電已針對高雄中油煉油廠（圖）未來劃撥土地展開細部設計，初步規劃6座廠，主要做為7奈米製程生產據點。對此，台積電回應，台積電以台灣做為主要基地，不排除任何可能性。中央社

近日供應鏈爆料，台積電將南下高雄大舉設立6個晶圓廠，已選定中油高雄煉油廠五輕舊址，打造7奈米生產重鎮，消息曝光後當地6名議員開心地放鞭炮慶祝，網友分析該位置有「全台唯一」的優點，令不少北漂仔嗨翻想回家鄉工作。

一名樂見設廠的鄉民在PTT發問「台G人應該都會想擠來高雄廠吧？」，他看天下雜誌9月號報導，台積電準備翻轉「鐵鏽之城」，要在高雄中油煉油廠那塊地設廠，「那一塊位置好到炸裂，離巨蛋商圈四個捷運站，離高鐵兩個捷運站」，甚至是台積電全台唯一可以搭捷運上班的位置，「生活機能超級完善，比台中、台南、新竹那些狗都不想拉屎的地方好多了」。

該鄉民看好先前南科園區地價效應，「高雄房價是不是要噴到歪頭了，高雄地主是不是爽到都睡不著覺了啊？」，網友們回應「高雄什麼都便宜」、「北漂的可以回家了」、「南科那地點要不是台G真的鳥不生蛋」、「年薪一樣當然會請調回高雄啊，除非台G有在台北設廠，不然新竹跟高雄一定是回高雄當個南霸天」，但也有人說「新廠都操到死，誰想去」、「真的動土再說齁」。

對於高雄廠傳聞，台積電表示，以台灣做為主要基地，不排除任何可能性。高雄市長陳其邁則說，無法證實特定廠商投資訊息，但高雄做好築巢引鳳準備，歡迎投資。

台積電將進駐高雄消息振奮人心，高市議員李柏毅（右一）在服務處放鞭炮慶祝。記者徐白櫻／攝影
台積電將進駐高雄消息振奮人心，高市議員李柏毅（右一）在服務處放鞭炮慶祝。記者徐白櫻／攝影

台積電 中油 北漂 PTT 高雄市

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