中科三期案環差初審通過 放寬化學物質清單

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

環保署今（8）日召開環評專案小組會議，審查中科三期（后里基地－七星農場部分）環差變更報告初審，決議修正後通過，將放寬化學原物料清單，包含新鉅科技（3630）、藥華（6446）等進駐廠商可望受惠。

中科管理局表示，本次變更是因應中科三期因應原有的面板廠友達（2409）縮減租地，新增包括新鉅、藥華在內的多家進駐廠商，產業別涉及精密機械、生物科技等，因此最主要的環差變更項目，在於廠區內化學物質清單必須更新，須配合新進駐廠商的產業多元性，從原訂的436項，新增為721項。

雖然使用化學物質變多，不過中科管理局也指出，雖然化學物質使用項目多元，但用量會比以往來得少，因此可以承諾，每年排放的揮發性有機物（VOCs）等空汙排放值，可以控制得比變更前來得少。

針對此案環差變更，專案小組要求，開發單位應依據健康風險評估推估結果，研擬風險管理策略，並將園區所排放致癌風險較高化學物質納入未來環境監測項目中。

除此之外，環評委員亦要求，開發單位應檢核植栽計畫樹種的適宜性、評估提高再生水使用量可行性、持續強化節能減碳規劃等。

另有一部分決議，將對進駐廠商有所影響，環評委員要求，開發單位應提出空汙及水汙染削減效率審查及查核機制，未來讓進駐廠商遵循。

本案由專案小組決議修正後通過，開發單位須於10月31日前，補充、修正環差分析報告，經有關委員及相關機關確認後，提送環評大會審查.

中科 環評

延伸閱讀

藍議員「氣到生病」 怒指陳其邁解決空汙慢！慢！慢

鳥嘴潭開發空汙嚴重 南投議長痛批中央製造空汙鴨霸

影／笑氣直送摩鐵 新北環保局與警查獲民宅私藏57支

空汙縮短人類壽命2.2年 比菸害、車禍、戰爭嚴重

相關新聞

竹竹苗合併？竹科公會支持稱對園區利多

近日因新竹市長林智堅拋出的新竹縣市合併議題，引起多方討論，不僅新竹縣長楊文科表態支持，今天科學園區同業公會秘書長張致遠受...

台積電為何選擇高雄當7奈米重鎮？要以己之長攻人之短

台積電南進高雄，選定中油煉油廠舊址打造6個晶圓廠，堪稱半導體業界未來大計。這個過去以石化、鋼鐵為重的工業大城，將隨台積電進駐，搭上全球半導體快速發展列車，也成為協助台灣在全球取得更高話語權的一環。 不過，近期很多科技業不禁納悶，台積電的製程已從量產5奈米到明年下半年3奈米量產，2奈米和1奈米研發也如火如荼，台積電進駐高雄，選定在中油煉油廠舊五輕廠址興建全新的晶圓廠，為何不是延伸台積電先進製程的腳步，卻選定要在高雄打造7奈米另一生產重鎮？...

影／晶圓代工供不應求？聯電總經理：已在談明年產能

聯電受惠晶圓代工產能供不應求與漲價效應，近日股價頻創新高，總經理簡山傑表示，目前仍是供不應求，今年產能已銷售一空，現在談...

影／聯電董事長洪嘉聰 獲頒清大名譽博士

晶圓代工廠聯電董事長洪嘉聰今上午獲清華大學頒授名譽博士學位，洪嘉聰表示，這項成就不只是個人榮譽，也是清華對聯電長久以來耕...

瑞信：科技業五大商機熱轉

瑞信論壇聚焦亞洲（不含日本）科技產業的出色表現，看好5G、iPhone、人工智慧（AI）、雲端運算，以及電動車等五項商機...

第三代半導體／漢磊、嘉晶...當紅炸子雞

晶圓代工龍頭台積電看旺第三代半導體之際，漢磊投控旗下漢磊、嘉晶等兩家老牌半導體廠腳步也不落人後，在當紅的碳化矽（SiC）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。