中科三期案環差初審通過 放寬化學物質清單

環保署今（8）日召開環評專案小組會議，審查中科三期（后里基地－七星農場部分）環差變更報告初審，決議修正後通過，將放寬化學原物料清單，包含新鉅科技（3630）、藥華（6446）等進駐廠商可望受惠。

中科管理局表示，本次變更是因應中科三期因應原有的面板廠友達（2409）縮減租地，新增包括新鉅、藥華在內的多家進駐廠商，產業別涉及精密機械、生物科技等，因此最主要的環差變更項目，在於廠區內化學物質清單必須更新，須配合新進駐廠商的產業多元性，從原訂的436項，新增為721項。

雖然使用化學物質變多，不過中科管理局也指出，雖然化學物質使用項目多元，但用量會比以往來得少，因此可以承諾，每年排放的揮發性有機物（VOCs）等空汙排放值，可以控制得比變更前來得少。

針對此案環差變更，專案小組要求，開發單位應依據健康風險評估推估結果，研擬風險管理策略，並將園區所排放致癌風險較高化學物質納入未來環境監測項目中。

除此之外，環評委員亦要求，開發單位應檢核植栽計畫樹種的適宜性、評估提高再生水使用量可行性、持續強化節能減碳規劃等。

另有一部分決議，將對進駐廠商有所影響，環評委員要求，開發單位應提出空汙及水汙染削減效率審查及查核機制，未來讓進駐廠商遵循。

本案由專案小組決議修正後通過，開發單位須於10月31日前，補充、修正環差分析報告，經有關委員及相關機關確認後，提送環評大會審查.