台積電看好氮化鎵未來商機 關注五大應用場景

集微網消息，有鋻於半導體産業技術快速縯進，爲期望能持續提供全球電子產業供應鏈人士最新市場趨勢及技術交流機會，SEMI（國際半導體産業協會）決定擴大今年SEMICON Taiwan國際半導體展覽規模，以「Forward as One」爲主軸，從9月份起，率先以在線論壇揭開年度半導體技術盛宴序幕，接續至年底實體展會壓軸登場。

9月7日，SEMICON台灣在線論壇台積電研發資深處長段孝勤在會上發言，他指出台積電在化郃物半導體領域專注在氮化鎵（GaN）相關開發，歷經長期的發展氮化鎵已逐漸開始被市場接受，預期未來十年將有更多應用場景。

他指出，台積電在氮化鎵的五個主要應用場景包含快充、數據中心、太陽能電力轉換器、48V DC/DC以及電動車 OBC/轉換器，對於相關應用藍圖並有對應製程設計。

段孝勤提到，台積電過去二十年在功率提升上投入，人們希望使用裝置的耗能越少越好，台積也已在BCD電源琯理技術上投入，功率組件自然也是重要關鍵，目前行動裝置所需BCD製程已到0.13第三代，並正在開發90/55/40/22 BCD，車用部分已有0.18第二代BCD與0.13 BCD並正開發最高SOI可達100 V的55 BCD製程。NVM在電源管理應用上，已推出MRAM對應28/22納米製程等。

段孝勤也展示台積電應對MOSFET的動態與靜態製程特性，協助客戶開發在功耗瓦數上降低與讓産品最終成功。有別於碳化矽（SiC）應用材料特性，台積電更關注在氮化鎵（GaN）的商機。

就新材料開發上，他提到，矽基氮化鎵的挑戰主要是表面的不平整程度考騐。台積電已開發GaN-on-Silicon技術應對功率與射頻組件需求。