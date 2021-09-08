快訊

台大確診護理師曾花蓮3日遊 夜市美食景點全入列

不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

蘋果新品即將發布 第1季營收可望再創歷史新高

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

蘋果公布秋季發表會時間，確定將於14日美西時間上午十點舉辦，預計發布包括iPhone 13、Apple Watch Series 7、ipad、MacBook Pro及AirPods 等產品。分析師預期，2022財年第1季搭上耶誕節商機及多項新品發布刺激下，預估蘋果該季度營收將達 1,200億美元，再創單季歷史新高。

新冠疫情未歇，本次蘋果秋季新品發布會確定不舉辦實體活動，這將會是連續第二年僅在線上舉辦，不舉辦實體活動。且以上產品可能不會一次全數推出，會是舉辦多場線上發布會，陸續釋出產品正式規格及售價資訊。

蘋果在各類穿戴雙位數高速成長下，及變種病毒肆虐導致的宅經濟下，消費者減少出國、外出旅遊機會，傾向購買更多消費電子產品；分析師預估蘋果2022財年第1季營收，有望打破去年同期1,114億美元的銷售額，來到單季歷史新高的1,200億美元。

主力產品iPhone 13將延續iPhone 12的大小，推出四款機型，包括5.4吋的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、6.1吋的iPhone 13 Pro，以及6.7吋的iPhone 13 Pro Max。值得注意的是去年iPhone 13 mini電量小，價格與6.1吋的iPhone 13不具有明顯差異，導致銷量不佳，若今年改良後銷量依舊不振，mini系列恐成為絕響。

功能上，使用全新一代的A15處理器，讓iPhone 13拍照性能得到提升，錄影支援人像模式；跟進安卓體系的120Hz螢幕更新率；縮小手機螢幕上方前置鏡頭與face id 模組的寬度：新增可以透過衛星訊號發送與接受緊急通訊功能，不過預計不會馬上推出，而是後續會隨著軟體更新上線。

Apple Watch Series 7預計會有41毫米和45毫米兩種尺寸選擇。據傳因新增新功能後，導致產品生產複雜，良率偏低，可能iPhone 13同步發表，但是延後上市，且目前產能無法滿足所以潛在消費者，將以限量發售的方式銷售。

蘋果也將推出高階性能筆電，MacBook Pro14吋、16吋，新款的MacBook Pro將取消鍵盤上的觸控螢幕，傳出能結合 Apple Pencil 使用。

iPhone iPhone 13 蘋果

延伸閱讀

蘋果發邀請函台灣時間9/15舉辦線上發表 預計揭曉iPhone 13、iPad、iPad mini

蘋果邀請函藏AR彩蛋 打開手機就可玩、能問Siri這件事

蘋果14日要發表什麼新品？這些夢幻升級讓果粉超期待

蘋果電動車難產？Apple Car最高研發主管跳槽福特

相關新聞

台積電為何選擇高雄當7奈米重鎮？要以己之長攻人之短

台積電南進高雄，選定中油煉油廠舊址打造6個晶圓廠，堪稱半導體業界未來大計。這個過去以石化、鋼鐵為重的工業大城，將隨台積電進駐，搭上全球半導體快速發展列車，也成為協助台灣在全球取得更高話語權的一環。 不過，近期很多科技業不禁納悶，台積電的製程已從量產5奈米到明年下半年3奈米量產，2奈米和1奈米研發也如火如荼，台積電進駐高雄，選定在中油煉油廠舊五輕廠址興建全新的晶圓廠，為何不是延伸台積電先進製程的腳步，卻選定要在高雄打造7奈米另一生產重鎮？...

影／晶圓代工供不應求？聯電總經理：已在談明年產能

聯電受惠晶圓代工產能供不應求與漲價效應，近日股價頻創新高，總經理簡山傑表示，目前仍是供不應求，今年產能已銷售一空，現在談...

影／聯電董事長洪嘉聰 獲頒清大名譽博士

晶圓代工廠聯電董事長洪嘉聰今上午獲清華大學頒授名譽博士學位，洪嘉聰表示，這項成就不只是個人榮譽，也是清華對聯電長久以來耕...

瑞信：科技業五大商機熱轉

瑞信論壇聚焦亞洲（不含日本）科技產業的出色表現，看好5G、iPhone、人工智慧（AI）、雲端運算，以及電動車等五項商機...

第三代半導體／漢磊、嘉晶...當紅炸子雞

晶圓代工龍頭台積電看旺第三代半導體之際，漢磊投控旗下漢磊、嘉晶等兩家老牌半導體廠腳步也不落人後，在當紅的碳化矽（SiC）...

台積 唱旺第三代半導體

繼鴻海董事長劉揚偉高喊「打造第三代半導體成為台灣下一個護國神山」之後，台積電也對第三代半導體按讚。台積電資深處長段孝勤昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。