蘋果新品即將發布 第1季營收可望再創歷史新高

蘋果公布秋季發表會時間，確定將於14日美西時間上午十點舉辦，預計發布包括iPhone 13、Apple Watch Series 7、ipad、MacBook Pro及AirPods 等產品。分析師預期，2022財年第1季搭上耶誕節商機及多項新品發布刺激下，預估蘋果該季度營收將達 1,200億美元，再創單季歷史新高。

新冠疫情未歇，本次蘋果秋季新品發布會確定不舉辦實體活動，這將會是連續第二年僅在線上舉辦，不舉辦實體活動。且以上產品可能不會一次全數推出，會是舉辦多場線上發布會，陸續釋出產品正式規格及售價資訊。

蘋果在各類穿戴雙位數高速成長下，及變種病毒肆虐導致的宅經濟下，消費者減少出國、外出旅遊機會，傾向購買更多消費電子產品；分析師預估蘋果2022財年第1季營收，有望打破去年同期1,114億美元的銷售額，來到單季歷史新高的1,200億美元。

主力產品iPhone 13將延續iPhone 12的大小，推出四款機型，包括5.4吋的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、6.1吋的iPhone 13 Pro，以及6.7吋的iPhone 13 Pro Max。值得注意的是去年iPhone 13 mini電量小，價格與6.1吋的iPhone 13不具有明顯差異，導致銷量不佳，若今年改良後銷量依舊不振，mini系列恐成為絕響。

功能上，使用全新一代的A15處理器，讓iPhone 13拍照性能得到提升，錄影支援人像模式；跟進安卓體系的120Hz螢幕更新率；縮小手機螢幕上方前置鏡頭與face id 模組的寬度：新增可以透過衛星訊號發送與接受緊急通訊功能，不過預計不會馬上推出，而是後續會隨著軟體更新上線。

Apple Watch Series 7預計會有41毫米和45毫米兩種尺寸選擇。據傳因新增新功能後，導致產品生產複雜，良率偏低，可能iPhone 13同步發表，但是延後上市，且目前產能無法滿足所以潛在消費者，將以限量發售的方式銷售。

蘋果也將推出高階性能筆電，MacBook Pro14吋、16吋，新款的MacBook Pro將取消鍵盤上的觸控螢幕，傳出能結合 Apple Pencil 使用。