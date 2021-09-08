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兩岸台商上半年PCB產值同期新高 但有這隱憂

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台灣電路板協會（TPCA）今（8）日發布2021年第二季台商兩岸PCB產業產值，達1,823億新台幣，上半年合計達3,557億新台幣，創下歷年上半年同期新高，較去年同期大幅成長19.3%，預估2021年Q3產值可達1,950億新台幣，全年預估產值上看7,738億新台幣。

不過TPCA指出，在上半年諸多利多、淡季不淡的好景背後，部份業者已有感受到，IC晶片全球供需失衡，影響所及不只汽車應用，其他電子產品也開始受晶片供貨交期的影響，部分終端應用客戶在下半年已開始放緩拉貨的速度，連帶讓近期PCB生產因各料號交貨期調整產生變動較大的狀況，整體終端市場上半季大好的現象是否能延續至下半年，仍值得業界留意供應鏈供需變化，保留彈性以為因應。

除了產值持續創新高之外，另一個值得留意的數據，為台商在兩岸PCB產值的成長率表現呈現反轉現象，儘管台商Q2在中國大陸生產比重仍達62.8%，不過由於台商在台灣載板產值成長激增，讓台商在台該季度成長率以22.9%反超台商在陸產值成長率19.8%，可見近年台商在台投資高階技術擴產效益已開始發酵，預估此現象將持續維持。

TPCA表示，台灣第二季產品產值除了軟硬結合板持續下滑之外，其他產品皆維持第一季成長趨勢持續向上，其中IC載板受惠訂單需求旺盛、新產能陸續開出以及漲價效益驅動下，營收大幅成長，年成長率34.8%，為本季成長幅度最高的PCB產品。成長率次之的多層板，受惠筆電訂單續強與車用市場逐步回春，年成長率18.2%。單雙面板、HDI本季成長率亦有11.5%、5.5%。至於軟板部分，雖然iPhone手機需求趨緩，成長率不若前二季旺盛，但在筆電、平板等電腦相關產品與車用電子需求皆維持高檔下，維持營收成長到8.3%。

展望2021下半年，上半年台灣PCB產業受亞洲疫情未趨緩、全球原物料與晶片供貨吃緊等負面因素干擾，靠著相關終端應用市場帶動、載板需求強勁與產能持續開出等正面因素拉抬下，仍繳出歷年上半年最佳的成績單，隨著下半年傳統旺季到來，今年產值表現備受矚目。

新台幣 台商 PCB

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