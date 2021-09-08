工研院攜手產學研 培育跨域電力菁英

產業想要持續增長，優秀人才不可或缺，因應能源與電力人才供應不求，工研院號召產學研成立「電網學校暨人才發展聯盟」，準備百萬獎學金，並於（ 8）日舉行第三屆第一次電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮，總計29名優秀學子獲獎，包括兼具電機與統計跨域專才的成大學生李峻耀、手握六張證照實作經驗豐富的臺科大學生張喆皓、國際發明展常勝軍的勤益科大學生洪純純等，他們優異的經歷也吸引人才聯盟廠商探詢考慮晉用。

能源轉型帶動產業商機蓬勃發展，政府將持續打造臺灣成為「亞洲綠能發展中心」，預估2025年可望創造1兆元的投資額，1.2兆元的產值，以及2萬個工作機會。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，2021年極端氣候為人類帶來無數災情與死傷，為了減緩衝擊，「減碳愛地球」逐步成為普世價值，世界各國紛紛朝淨零碳排目標邁進，像是歐洲擬課徵碳關稅、Google及Apple等多家重量級企業加入全球再生能源倡議組織（RE100）行列，承諾未來百分之百使用綠電等。面對全球減碳趨勢，對臺灣來說，反而提供無限商機，可預見未來許多電力產業創新商業模式將應運而生，單一領域專才已無法滿足需求，急需更多跨領域人才投入。工研院近年成立電網管理與現代化策略辦公室，積極推動跨域的電網管理技術和解決方案外，為了培育人才，也鏈結國內上市公司、離岸風電業者、學研界成立「電網學校暨人才發展聯盟」，除了提供百萬獎學金外，也針對在職生、在學生、一般社會大眾，開設不同類型的電力課程，鼓勵菁英投入電力領域外，也盼傳遞正確電力知識，打造能源永續的價值。

電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委，同時也是大同公司（2371）總處長的林常平表示，獎學金共分為優秀學生獎、優秀專題提案獎、傑出專題成果獎3項，報名人數突破歷史新高，可見越來越多優秀人才看好電力產業的前景發展，紛紛投入其中。本次總計29人得獎，來自北中南各校菁英，報獎題目囊括電力負載預測、儲能、配電故障分析、電力系統檢測等，領域廣泛且實用價值高，因此，已經有聯盟成員廠商想利用頒獎典禮機會，直接與得獎者面談，希望他們畢業後直接來上班。由此可見，電網人才發展聯盟獎學金不只提供實質獎金，更讓企業能夠直接與優秀人才第一線接觸媒合，未來有了這些優秀學子加入，相信能為產業帶來注入新活水。

獲得優秀學生獎學金，來自成功大學電機系研究所學生李峻耀，他是少數擁有跨域能力的專業人才。李峻耀表示，大學部就讀中山大學時，受到盧展南老師的影響，了解到數據分析必然是一個輔助未來電力系統運作的重要角色，因此，在課務繁忙之餘，仍毅然跨域選修外系課程統計學，了解數據使用的方法，讓他在做電力研究分析時能更有方向。有了當時打下的基底，讓他利用統計學能量研究的專題「調頻備轉、即時／補充備轉合理準備量估算」，能夠脫穎而出獲獎。期許未來能持續運用深度學習、統計分析等知識，穩固臺灣的輔助服務系統發展，幫助供電穩定。

來自臺科大電機系學生張喆皓是唯一拿下傑出專題成果獎、優秀專題提案獎雙料的得獎者，功課總是名列前矛的他，深知理論結合實務重要性，因此，畢業前就考到2張乙式、4張丙式證照，大大強化實戰能力。張喆皓表示，踏入電力領域其實是誤打誤撞，當初是因不喜歡寫程式，才選擇電力組，以為就此可跟程式絕緣，沒想到電力業結合資通訊科技已是主流，一樣需要寫程式，躲也躲不掉，不過他的個性不喜歡半途而廢，硬著頭皮持續投入，還好越學越有成就感。

張喆皓這次得獎題目「基於卷積神經網路之配電系統故障分類」，就是結合AI人工智慧的軟體程式，在配電系統故障時，可以快速辨別故障位置，提升復原速度，「因為電力讓原本不喜歡寫程式變得有趣了起來。」針對未來規劃，張喆皓指出，除了會繼續攻讀研究所外，今年也特別在暑假時間，到電力相關企業實習，了解產業工作狀況，相信對於未來職涯有益無害。

來自勤益科大電機系學生洪純純，以「高壓避雷器之故障診斷系統開發」專題，獲得優秀專題提案獎。身為電力領域少數女性的她，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，擁有超齡般的國際視野，多次參加國內外重要發明展與競賽，可說是國際比賽的常勝軍，包括2020第11屆IIIC國際創新發明競賽、2021第20屆馬來西亞MTE國際發明展等，其中，更在今年俄羅斯阿基米德國際發明展，與俄羅斯，澳洲，南韓等共18國，超過600多件創新發明產品競爭，成功獲得金牌肯定。洪純純表示，這次獲獎是很大的鼓勵，會好好運用這筆獎金，作為出國讀書經費，畢業後也盼有機會進到如台電、工研院，繼續投入自己最熱愛的電力領域。