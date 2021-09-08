三大產品挹注 融程電有信心今年營收年增3成

工業電腦融程電（3416）指出，據目前客戶訂單，融程電對今年營收成長3成的目標深具信心，更目標維持2021年的毛利率不低於34%的水準。

融程電公布8月合併營收為2.40億元，較上月增加了26.9%，較去年同期增加了28.2%。累計2021年1至8月營收約為16.25億元，較去年同期增加了53.1%，亦改寫同期新高。融程表示，受惠車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注，成長動能維持強勁。

根據目前客戶訂單，融程電對今年營收成長3成的目標深具信心，現亦積極佈局2022年第1季，致力維持公司原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，融程電預期規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因此，公司目標維持2021年的毛利率在不低於34%的水準。

展望後市，融程電表示，強固型平板業務將持續聚焦三大快速成長產業，即車檢、倉儲物流、與醫療保健。公司不僅陸續取得數個一線車檢新客戶訂單，先前取得之全球醫療器材大廠平板訂單亦將於明年起大量出貨。