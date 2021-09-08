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台積電2022預聘暨研發替代役招募 到職就給10萬元

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）2022 預聘暨研發替代役開始招募，截止收件為10/31，瞄準14個領域類別徵才，並提供專屬10萬到職獎金等福利。

依據台積電更新職缺顯示，2022 預聘暨研發替代役開始招募參與台積電預聘暨研發替代役-預辦登積計畫，求職者將可以畢業前即拿到聘書、專屬10萬到職獎金、優秀產業菁英共事以及國際舞台盡情發揮。

台積電2022 預聘暨研發替代役 瞄準2022碩博應屆畢業生，主修電機、電子、物理、材料、化學、化工、機械、光電、資工管、工工、管理等相關科系。

職缺包含研究與發展組織專區：研究與發展R&D (包含製程、整合、設備及製造) 、設計暨技術平台DTP、特殊技術 MtM以及Integrated Interconnect & Packaging, IIP。至於營運技術組織專區包含製程整合 PIE、製程 PE、設備 EE、智能製造 IMC、廠務 FE以及產品PE。另外策略暨支援組織專區包含資訊技術 IT、品質暨可靠性 Q&R、企業規劃 CP、資材與風險管理 MM&RM等。相關職缺主要地點在台灣-竹科，職務類別為RDSS & AO。

台積電 求職

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