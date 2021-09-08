影／聯電董事長洪嘉聰 獲頒清大名譽博士

晶圓代工廠聯電董事長洪嘉聰今上午獲清華大學頒授名譽博士學位，洪嘉聰表示，這項成就不只是個人榮譽，也是清華對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，他以成為清華人為榮，洪並強調，聯電在1985年上市時的股本是8億元，市值是11億元，目前聯電市值8,000多億元，是當時的700多倍。

洪嘉聰從財務主管一路當上聯電董事長，致詞時指出能獲頒人生中的第1個名譽工學博士要歸功聯電優秀員工的努力，他表示聯電從1980年創立，股本才9千萬元，1985年掛牌上市股本僅8億元，首日盤中還跌停板，如今經過40年的挑戰與努力，今年營收將破2千億元。