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影／聯電董事長洪嘉聰 獲頒清大名譽博士

攝影中心 / 記者潘俊宏／新竹即時報導
聯電董事長洪嘉聰（中）今天從清大校長賀陳弘（左）及電資院院長黃能富手中接過清華大學名譽工學博士學位，也是清大自1996年後頒授的第四十位名譽博士。記者潘俊宏／攝影
聯電董事長洪嘉聰（中）今天從清大校長賀陳弘（左）及電資院院長黃能富手中接過清華大學名譽工學博士學位，也是清大自1996年後頒授的第四十位名譽博士。記者潘俊宏／攝影

晶圓代工廠聯電董事長洪嘉聰今上午獲清華大學頒授名譽博士學位，洪嘉聰表示，這項成就不只是個人榮譽，也是清華對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，他以成為清華人為榮，洪並強調，聯電在1985年上市時的股本是8億元，市值是11億元，目前聯電市值8,000多億元，是當時的700多倍。

洪嘉聰從財務主管一路當上聯電董事長，致詞時指出能獲頒人生中的第1個名譽工學博士要歸功聯電優秀員工的努力，他表示聯電從1980年創立，股本才9千萬元，1985年掛牌上市股本僅8億元，首日盤中還跌停板，如今經過40年的挑戰與努力，今年營收將破2千億元。

洪嘉聰說，他在1990年加入聯電，見識台灣半導體的成長，很開心從中獲得很多學習與成長，尤其是聯電跟清華大學有很深的淵源，聯電董事有3席是清華的教授，聯電副總經理有5個清華校友，顯見清大對聯電發展非常重要，他成為清華的校友後，希望可以多多貢獻清華。

聯電董事長洪嘉聰今天獲頒清華大學名譽工學博士，也是清大自1996年後頒授的第四十位名譽博士。記者潘俊宏／攝影
聯電董事長洪嘉聰今天獲頒清華大學名譽工學博士，也是清大自1996年後頒授的第四十位名譽博士。記者潘俊宏／攝影
聯電董事長洪嘉聰（中）今天獲頒清華大學名譽工學博士，並與清大校長賀陳弘（左三）、電資院院長黃能富（右一）、台灣聯合大學系統校長陳力俊（左二）、科技部前部長徐爵民（左一）等人一起合影。記者潘俊宏／攝影
聯電董事長洪嘉聰（中）今天獲頒清華大學名譽工學博士，並與清大校長賀陳弘（左三）、電資院院長黃能富（右一）、台灣聯合大學系統校長陳力俊（左二）、科技部前部長徐爵民（左一）等人一起合影。記者潘俊宏／攝影

聯電 晶圓代工廠 半導體

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