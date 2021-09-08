中華智慧運輸協會 全力爭取2026世界大會在台舉辦

中華智慧運輸協會(lTS)新任理事長施義芳表示，5G智慧時代已經來臨，協會未來將扮演資源整合平台的角色，積極進行跨領域的對話，挖掘更多可以將智慧運輸運用在生活的面向，進一步創造台灣智慧運輸新局面。

除了推動智慧運輸跨領域整合，施義芳也積極爭取「2026世界大會」在台灣舉辦，以提高台灣的國際能見度。

從土木技師公會理事長到台灣世曦董事長，這些看似與智慧運輸不相干的經歷，卻在新任中華智慧運輸協會理事長施義芳的腦海中，有截然不同以往的擘畫想法。

施義芳表示，智慧時代的定義，不是每個人擁有3C產品就算數，而是從室內到室外，將智慧運輸應用在民眾的日常生活中，才是真正的智慧時代的來臨。

他接任中華智慧運輸協會理事長，就是希望藉由這個平台進行跨領域的對話，挖掘更多可以將智慧運輸運用在生活的面向，讓各領域能透過此一平台撞擊產生新的化學作用。

施義芳指出，5G時代的來臨，讓智慧運輸不再是空中閣樓，無論是台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫，或是今年3月正式上路的淡海新市鎮自駕巴士，甚至遠在南台灣的台南也與相關廠商簽訂合作意向書，希望能把自駕公車台南隊儘快上路。

施義芳說，台灣雖然不大，但在全球資通訊產業界卻有可觀影響力，相關產品普及度也很高，如果可以以硬體實力為基礎，透過車聯網、雲端運算、大數據、AI人工智慧，甚至區塊鏈等最新科技，切入「智慧運輸」的佈局，就有機會為人們創造真正的幸福。

台灣世曦長期參與政府重大交通建設，從公路、鐵路、高鐵一直到機場，都有她的足跡，除了致力替民眾打造一條安全回家的道路，智慧運輸科技的導入，更是現今交通建設不可或缺的思維，施義芳協希望「開放世曦」成為ITS業者交流平台，匯集眾人智慧，創造無限可能。

此次擔任中華智慧運輸協會理事長，施義芳努力爭取2026世界大會在台灣舉辦，提高國際能見度是短期內最重要的工作；長期而言，更重要的是強化協會與政府的夥伴關係，爭取政府支持中華智慧運輸協會，也讓協會所有會員成為政府推廣智慧運輸時的最佳後盾。

施義芳強調，未來會努力在任期中扮演與政府溝通的角色，具體建議政府應在ITS強化投資項目。同時開放世曦成為ITS交流平台，提供與會員同業分享，創造更多商機。

另外，協會將連結學術創新研發，跨年度長期支持研發團隊。並加強加強各委員會功能，定期在北中南辦理ITS理監事會與相關活動。

發展海外市場也是當務之急，協會將積極發展業務管道，並組成台灣隊進軍海外。同時對外宣傳會員產品與服務，主動聯繫相關學協會，加強合作機會，完善產業發展生態系統，攜手建構成功的公私夥伴關係。

當無人機、自駕車、鐵道智慧化等浪潮已經來襲，台灣智慧運輸風潮也將順勢而起。施義芳有信心以其在工程界的豐富經驗，以老將新兵之姿擔任台灣智慧運輸的背後推手。

中華智慧運輸協會今年邁入第11屆，會員有400多人，涵蓋產官學研各界，包括交通部、台北市交通局、桃園市交通局；台灣大學、中央大學、元智大學；台灣微軟、中華電信、緯創資通、首都客運，以及工研院、資策會等。