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聯電董座洪嘉聰 獲頒清華大學名譽工學博士

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

國立清華大學今（8）日頒授聯華電子（2303）董事長洪嘉聰名譽工學博士，表彰這位傑出卻低調的企業家對台灣產業及社會的貢獻；洪嘉聰表示，這項成就不只是個人榮譽，也是清華對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，他以成為清華人為榮，未來將持續深化雙方合作，期盼成為產學合作的最佳範例。

洪嘉聰首先感謝前校長劉炯朗推薦他為名譽博士，並表示劉炯朗自2006年起擔任聯電獨立董事，對公司發展給予許多指導，在聯電策略轉型的過程中提供關鍵性支持。

洪嘉聰指出，聯電走過半導體產業崛起而帶動經濟升級的歷程，並從IDM轉型晶圓代工，由小公司成長為國際型企業；聯電1985年剛上市時的股本是8億元，市值則是11億元，而今日聯電市值來到了8千多億元，是當時的7百多倍。

「聯電成立至今的40多年間，清華對於我們的幫助實在太大了。」洪嘉聰說，在他服務的這30年間，看見聯電與清華建立良好關係，在研發、智能製造領域多有交流，目前公司董事會9名成員中，就有2席為清華教授，公司副總經理以上的高階主管，也有5位是清華畢業的優秀校友，相信未來能在各方面有更多合作。

聯電 半導體 晶圓代工

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