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旗艦雙摺疊預購熱銷 台灣三星:年底滲透率上看三成

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
Galaxy Z Fold3與Flip3 5G為三星第三代摺疊手機，台灣三星預期年底前順利達陣20至30%高階市場滲透率的目標。台灣三星提供
Galaxy Z Fold3與Flip3 5G為三星第三代摺疊手機，台灣三星預期年底前順利達陣20至30%高階市場滲透率的目標。台灣三星提供

三星電子日前推出摺疊機Galaxy Z Fold3 5G、 Flip3 5G，預購期間兩梯次更於開放報名後火速額滿，今起開放預購消費者優先取機，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，樂觀看待下半年買氣，預期下半年台灣整體智慧型手機銷售可較上半年成長15%以上。

陳啟蒙表示，Galaxy Z Fold3與Flip3 5G為三星第三代摺疊手機，不僅功能與耐用度皆大幅提升、亦透過定價策略讓消費者貼心有感，台灣三星對Galaxy Z系列的銷售深具信心，並預見摺疊手機將逐漸步入主流市場，期待年底前順利達陣20至30%高階市場滲透率的目標。

根據消費者詢問度，Galaxy Z Fold3與Galaxy Z Flip3銷售佔比約為3：7，規格容量方面，有著小巧掌心尺寸的Galaxy Z Flip3以8GB+256GB規格最為搶手；主打極致高規且可支援S Pen的Galaxy Z Fold3，亦以頂規12GB+512GB版本最受消費者青睞。

在顏色選擇上，Galaxy Z Flip3以「絨絲白」受歡迎程度最為熱烈，預購量佔近三成，而「日落紫」、「石墨綠」以及「幻影黑」則各有愛好，分別各佔逾二成支持。Galaxy Z Fold3則以「冷杉綠」及「幻影黑」最受歡迎，以12GB+512GB規格為例，選擇此兩色的消費者均佔超過四成。

陳啟蒙還表示，看好下半年重點銷售檔期如電商的99購物節、百貨周年慶、雙11、雙12購物節，加上政府五倍券政策等，將攜手各通路合作，行銷重點將著力三大類產品：摺疊旗艦、平板及穿戴裝置。今年新增與統一集團合作銷售，未來期盼創造更多合作機會。

陳啟蒙說，今年三星針對平板的行銷預算較過往增加，如今年九月在台推出Tab S7 FE Wifi版，即與國立故宮博物院聯名推出平板專屬周邊配件，之後亦將持續加強學生教育優惠方案的溝通。

他表示，根據三星內部數據觀察，過往消費者購買三星智慧型手機回購率約60-70%；但若購買手機加上平板者回購率約80%；若手機加上穿戴裝置回購率約85%；若為購買三種產品（手機、平板加穿戴裝置）回購率更可達95%以上。

今年台灣三星將持續生態圈溝通、推出加價購促案，及強化零售端產品陳列，提升產品搭售率。台灣三星智慧館過去搭售率約佔15%，未來目標智慧型手機加上穿戴裝置（耳機或智慧手錶其一）搭售率提升至50%。

陳啟蒙說，此次推出「星機免費試用計畫」，受到消費者好評，消費者體驗後轉購率達70%。而購買消費者中，有6成為既有星粉，而星粉當中亦有3至4成為先前Fold系列用戶。

他也指出，本次預購期間Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3銷售佔比約為3：7，其中Galaxy Z Fold3因支援S Pen，成功吸引Note用戶轉機，預購供不應求。而至年底，由於兩款機型售價、通路業者資費方案不同，預估年底銷售比例約為2：8。

台灣三星今（7）日起開放預購消費者優先取機，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙（左）表示，樂觀看待下半年買氣。台灣三星提供
台灣三星今（7）日起開放預購消費者優先取機，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙（左）表示，樂觀看待下半年買氣。台灣三星提供

智慧型手機 三星電子 Galaxy Z Fold

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