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40歲能進台積電嗎？ 過來人揭真相：這年紀是分水嶺

聯合新聞網 / 綜合報導
有「護國神山」之稱的台積電，是不少人夢寐以求的工作場所。 圖／路透
有「護國神山」之稱的台積電，是不少人夢寐以求的工作場所。 圖／路透

擁有「護國神山」之稱的台積電，是不少人夢寐以求的工作場所，對此便有一名網友好奇詢問「台積電作業員收40歲以上的嗎？」引起許多過來人開始討論。

原PO在PTT上以「台積電作業員收40歲以上的嗎」為題分享，自己最近看到台積電不斷傳出要建新廠的消息，便著急詢問「那作業員會不會不夠用？想說40歲去台GG生產線當作業員，這樣的年齡會太高嗎」。

此文一出，就引出一名網友回文解釋，自己今年才剛內推35歲的男性朋友，但面試完過了一個多月還是無聲卡，而另一個34歲的男生面試三次才進來，藉此強調「我覺得基本上30歲是一個分水嶺，20幾歲如果筆試有過，面試就看穩定度，進來的機率都很大，差別就是看塞在哪裡而已！」

「尤其男生更不容易，4字頭…近兩年我還真沒看過」，他坦言若年齡是3字頭的話可能得碰運氣，或是非國立畢業的才會優先錄取，因為怕資歷太好看進來過過水就離職。

但也有許多網友貼心建議，「只要肯配合輪班就可以」、「其實GG現在超缺人，去應徵就對了」、「看你輪班輪不輪得動」、「可以吧，一般工廠產線一堆歐巴桑」、「42歲剛上神山工程師，給你參考」。

台積電 面試 PTT

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