聯發科史上年度最大徵才起薪加碼50萬 將招募3,000人

IC設計大廠聯發科（2454）搶人才祭出「快狠準」策略，不但碩博士畢業生的年薪起薪有機會先加50萬元，博士畢業生年薪上看250萬元，且現在才剛開學，已經提早規畫預聘明年才要畢業的準新鮮人。該集團預計到年底前，還要招募逾2,000人，今年總計將徵才超過3,000人，是年度徵才人數最多的一次。

聯發科在今年5月時，就已公布今年要徵才超過2,000人，進入下半年後，為因應未來業務發展需求，又持續擴大招募，不計今年已徵聘的名額，昨日宣布還要繼續徵才超過2,000人。

如此一來，總計聯發科今年徵才將超過3,000人，是歷來徵才人數最多的一年。聯發科員工數到去年底約有超過1.7萬人，扣除今年以來離職的人數，加上將招募的員額，順利的話，該公司到今年底的員工數將接近2萬人。

同時，在今年5月時，聯發科對外宣布碩士畢新鮮人的年薪可達150萬元以上，博士畢新鮮人的年薪則在200萬元以上，如今更是加碼搶人，強調碩士畢業生的薪資待遇，上看年薪200萬元，博士畢業生則上看250萬元。